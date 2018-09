Notizie > Manifestazioni > 14 Settembre 2018



"Pordenonelegge live" con i protagonisti: sette eventi radiofonici aperti al pubblico

Pordenone (PN) - Pordenonelegge live per la 19ª edizione in programma dal 19 al 23 settembre: le dirette dal festival a cura della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, di Radio1 e di Radio3 diventano sette eventi veri e propri del festival: appuntamento nella postazione RAI allestita in piazza della Motta 2, sede Informagiovani Pordenone (ex Mediateca). Mercoledì 19 e giovedì 20 dalle ore 19 le dirette di Hollywood Party condotte da Enrico Magrelli e Dario Zonta; venerdì 21 settembre dalle 8.30 la diretta di Radio Anch’io condotta da Giorgio Zanchini. E ben quattro dirette di “Speciale Pordenonelegge” a cura della sede regionale RAI Fvg, condotte dalla giornalista Gioia Meloni, capostruttura RAI Fvg, con la programmista regista Daniela Picoi: giovedì 20 settembre dalle 14.30, venerdì 21 settembre dalle 11.18 alle 12.30, sempre venerdì dalle 14.30 e infine sabato 22 settembre dalle 11.30.



“Pordenonelegge live” si apre al pubblico per offrire emozioni “esclusive”, a tu per tu con molti protagonisti ai microfoni dei conduttori: far gli altri Tiziana Ferrario, Jeffery Deaver, Antonia Klugmann, Arturo Perez Reverte, Sunjeev Sahota, Bernie Mc Gill, Paolo Zellini. Vivere una vera diretta radio ascoltando gli autori che rispondono alle proprie domande è un’esperienza certamente indimenticabile: il pubblico potrà inviare la richiesta di prenotazione e le sue domande entro domenica 16 settembre con una mail a fondazione@pordenonelegge.it. Le richieste di partecipazione saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili e le domande selezionate dai curatori dei programmi.



«Saremo ancora una volta presenti a Pordenonelegge, evento di livello nazionale e internazionale, con ben quattro dirette, che avranno il valore aggiunto di un’interazione col pubblico. I nostri ascoltatori diventeranno quindi parte attiva dei programmi e dell’impegno a favore della lettura», spiega il Direttore della sede RAI Friuli Venezia Giulia Guido Corso.



«Siamo grati alla sede RAI Fvg dell’attenzione riservata al festival e del valore aggiunto di una partnership specifica che permette al nostro pubblico di sentirsi parte attiva anche degli eventi seguiti e raccontati in presa diretta», aggiunge il Presidente della Fondazione Pordenonelegge.it Giovanni Pavan. Anche grazie all’impegno delle redazioni Tgr RAI regionale e nazionali saranno numerose le finestre dedicate al festival attraverso collegamenti in diretta e corrispondenze sugli eventi e protagonisti di Pordenonelegge.



Pordenonelegge sarà anche fra gli eventi raccontati dalla nuova edizione autunnale di Effe Come Festival, il viaggio social di laF attraverso l’Italia per esplorare e presidiare i più importanti Festival culturali del Paese. La giornalista Marta Perego come ogni anno si immerge nello spirito e nell’atmosfera dei principali eventi letterari e culturali, per incontrare gli autori italiani e internazionali più attesi e interagire con i tanti visitatori e appassionati che affollano le vie cittadine.



In anteprima per pordenonelegge venerdì 21 settembre (ore 21, Ridotto del Teatro Verdi) si racconterà – e si vedrà – la nuova stagione di “Poldark” grazie alla collaborazione de LaF che metterà in onda la terza stagione della serie in autunno. Tratta dai romanzi di Winston Graham Poldark sarà al centro del dialogo fra Masolino D’Amico, anglista, traduttore e scrittore, e la giornalista Margherita Corsi, esperta di serie TV per VanityFair.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain