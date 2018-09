Cultura > Teatro > 06 Settembre 2018



L'Armonia: presentata al Gopcevich la 34ª stagione del teatro in dialetto triestino

Trieste (TS) - Presentata stamattina alla sala "Bazlen" di Palazzo Gopcevich a Trieste, ospiti dell’assessore ai Teatri Serena Tonel, la conferenza stampa di presentazione della “34ª Stagione del Teatro in Dialetto Triestino”, organizzata e promossa da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG) con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Evento inserito nel progetto "L’Armonia teatro amatoriale", finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.



Si alza il sipario sulla trentaquattresima stagione de L’Armonia, un teatro grande come la città, che parla in Dialetto al Cuore dei Triestini.

Divertimento, tradizione e cultura con le Compagnie de L’Armonia nella storica sede del teatro “Silvio Pellico” di via Ananian (Trieste) con la passione, la simpatia e l’entusiasmo di chi ama il Teatro e si prodiga per farlo, al fine di diffondere il patrimonio culturale e le tradizioni popolari che il dialetto triestino rappresentano.

La nuova stagione prenderà il via il 26 ottobre, si concluderà a metà aprile (venerdì e sabato ore 20.30, domenica ore 16.30).



Il cartellone 2018-2019 presenta da 10 commedie in abbonamento, una delle quali ad ingresso gratuito offerta da Banca Mediolanum, spettacoli divertenti e variegati nei temi e nei generi: dalla commedia brillante alla commedia musicale, dalla storia e dalla letteratura di Trieste al “giallo”. Un Teatro che vedrà protagonisti gli oltre 220 soci (autori, registi, attrici, attori, tecnici, ecc.) delle 10 compagnie de L’Armonia tutte affiliate F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori.



Il debutto della nuova Stagione vedrà protagonista Il Gruppo IL GABBIANO e la commedia “giallo” INTRIGO da “Giallo Canarino” di Mario Pozzoli, adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna (26-27-28 ottobre / 2-3-4 novembre).

Il secondo spettacolo in abbonamento sarà del Gruppo PROPOSTE TEATRALI con la commedia IN BONA COMPAGNIA testo e regia di Alessandra Privileggi (9-10-11 / 16-17-18 novembre).



Il cartellone proseguirà con il Gruppo AMICI DI SAN GIOVANNI e lo spettacolo IO, TI FACCIO SCHIFO? Le suggestioni di Svevo testo e regia di Giuliano Zannier (23-24-25 / 30 novembre 1-2 dicembre).

Ancora un appuntamento con il divertimento con la Compagnia QUEI DE SCALA SANTA e la commedia brillante TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE testo e regia di Sabrina Gregori (7-8-9 / 14-15-16 dicembre).

Per cominciare assieme in allegria l’anno 2019 ritorna al teatro di via Ananian la Compagnia EX ALLIEVI DEL TOTI con VIVA L’A… CHE NUMERI! da “La fortuna si diverte” di Athos Setti, adattamento in dialetto triestino di Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo (11-12-13 / 18-19-20 gennaio).

A seguire la Compagnia I ZERCANOME con LA SAGRA DEI ZIMISI farsa dialettale in due atti di Lino Monaco e Bruna Brosolo, regia di Lino Monaco (25-26-27 gennaio/1-2-3 febbraio).

Ritorna sul palco del “Silvio Pellico” la Compagnia TuttofaBroduei con lo spettacolo musicale OSCAR da “Oscar” di Claude Magnier, traduzione di Mariella Fenoglio, adattamento in dialetto triestino di Laura Vicenzotti e Stefano Volo, regia di Stefano Volo (presentato eccezionalmente per tre turni di repliche 8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24 febbraio, gli abbonati a turno libero avranno possibilità di scegliere anche la terza settimana).

La stagione de L’ARMONIA proseguirà con la COMPAGNIA DEI GIOVANI e la divertente VOIA DE LAVORAR… SALTIME ‘DOSSO di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla E Agostino Tommasi (8-9-10 / 15-16-17 marzo).

Il penultimo appuntamento vedrà in scena la Compagnia BANDABLANDA con TIC A passi pici… Col sorriso testo e regia di Gianfranco Pacco (22-23-24 / 29-30-31 marzo).

La decima commedia in abbonamento al teatro “Silvio Pellico”, offerta agli abbonati da BANCA MEDIOLANUM, verrà allestita anche quest’anno dalla Compagnia de L’ARMONIA che presenterà UNA MENTINA? da “Il Metodo” di Jordi Galceran, traduzione di Pino Tierno, regia di Riccardo Fortuna (5-6-7 / 12-13-14 aprile).



Campagna abbonamenti 2018-2019 de L’Armonia: biglietteria Ticket Point di Corso Italia 6/c a Trieste. Si possono sottoscrivere abbonamenti a Turno Libero e a Turno Fisso (1°Venerdì LA PRIMA e 2° venerdì, 1° e 2° sabato, 1a e 2 a domenica).



Le tariffe popolari de L’Armonia anche per questa stagione rimangono invariate. L’abbonamento alle 10 commedie in Cartellone viene offerto: intero a € 70,00, ridotto a € 60,00 (riservato agli spettatori con meno di 25 o più di 65 anni, e a coloro che lo acquisteranno presso i Circoli Aziendali, le Associazioni culturali, ricreative, sportive, ecc. e Clienti BANCA MEDIOLANUM), ABBONAMENTO SPECIALE del 1° Venerdì LA PRIMA € 55,00 e l’ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE a € 20,00 (4 spettacoli) per offrire ai bambini e ai ragazzi (dalla Scuola Primaria all’Università) l’opportunità di assistere agli spettacoli de L’ARMONIA ad un prezzo veramente speciale.



Per la stagione 2018-2019 è stata rinnovata la convenzione con la Coop Alleanza 3.0 che offre a tutti i possessori della carta Socio Coop una tariffa speciale: ABBONAMENTO RIDOTTO € 60,00 esteso a tutte le fasce d’età e BIGLIETTO SPECIALE RIDOTTO € 8,00. I vantaggi dedicati ai Soci Coop Alleanza 3.0 continuano anche fuori dai supermercati!



Il cartellone verrà presentato agli abbonati al teatro di via Ananian domenica 23 settembre alle ore 18.00 con un pomeriggio di corti teatrali, elaborati in occasione del gioco di scrittura e messa in scena teatrale BOCAL, quest’anno dedicato a Giancarlo Sirotich poeta, ed il concerto del CORO DIAPASON diretto dal M° Riccardo Cossi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.





Nuove collaborazioni per L’Armonia si trasformano in appuntamenti teatrali:



- "BANCO DI PROVA", sette incontri di Teatro a Leggìo a cura di Bruna Brosolo con nuovi e vecchi autori de L’Armonia e con le presentazioni degli spettacoli del mese, sempre mercoledì pomeriggio, ore 16.30, presso l’Università delle Liberetà Auser in via San Francesco, 2 a Trieste a partire dal 17 ottobre e invece dal 24 ottobre presso la galleria del centro commerciale "Il Giulia";



- "PALCOGIOVANI 2018" seconda edizione della rassegna dedicata al pubblico dei bambini (3-10 anni) al Teatro Silvio Pellico organizzata e promossa dal Comitato Provinciale F.I.T.A. Trieste con la collaborazione de L’Armonia. Quattro domeniche mattina sempre ore 11.15, si comincia il 28 ottobre con lo spettacolo OSCURIBUS E I SUPER MINI EROI con Il Teatro Olistico dell’associazione Magnolia (Trieste), l’ 11 novembre i Tri fuori fase di associazione Astri (Pordenone) con NATI SUPERSTAR Credi in te stesso e andrà tutto bene, il 25 novembre PAROLE ALL’AMO della Compagnia Teatro Bandus (Trieste) e domenica 16 dicembre NO STE VERZER QUELA PORTA con la Compagnia BandaBlanda (Trieste).





INFO/FONTE: Ufficio Stampa L'Armonia