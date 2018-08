Notizie > Incontri > 30 Agosto 2018



"Piacevolmente Carso": passeggiata tra i boschi di Basovizza fino al Monte Cocusso

Trieste (TS) - Per “Piacevolmente Carso”, domenica 2 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione panoramica dalle 9.30 alle 17, tra i boschi di Basovizza fino al Monte Cocusso, con sosta in rifugio. Durante l’uscita la guida di Curiosi di natura illustrerà le caratteristiche dell’ambiente. Al termine possibilità di visita guidata gratuita al Centro didattico naturalistico di Basovizza con le guardie forestali regionali, e di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Punto di ritrovo alle ore 9.10 al parcheggio all’inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza, raggiungibile da Trieste anche con il bus n. 39.



L’escursione, per persone in normali condizioni fisiche e con un impegno moderato, sarà su sentieri facili e ombreggiati, e con più soste per riposare. S’inizierà con un percorso in piano tra i boschi di Basovizza, ricchi di spettacolari fenomeni carsici. Si proseguirà poi fino alla cima del Monte Cocusso, il più alto del Carso triestino, dai cui 672 metri si gode di un ampio panorama dalla Slovenia al mare. Il dislivello da superare è di 260 metri in un’ora. Pranzo libero sul Cocusso, a carico individuale (al sacco, o in rifugio). Ritorno a Basovizza su un percorso diverso dall’andata, tra prati e pascoli. L’escursione si concluderà con la possibilità di una visita guidata gratuita al Centro didattico naturalistico, con le guardie forestali regionali.



Altre informazioni e prenotazioni: curiosidinatura@gmail.com al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it



L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop - Unione Europea delle Cooperative, la collaborazione dell’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), di “Sapori del Carso” e dei Gruppi d'Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine, e la partecipazione di Alta-Marea Cultura e “Tipicamente triestino” di Trieste.





