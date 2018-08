Cultura > Musica > 23 Agosto 2018



Parte da Sacile la nuova rassegna di musica itinerante "Un fiume di note"

Sacile (PN) - Al via l’articolata rassegna “Un Fiume di Note” che apre ufficialmente il cartellone degli eventi che compongono il neonato Distretto Regionale del Pianoforte “Musicæ”, il nuovo progetto culturale presentato nei giorni scorsi dal direttore di Piano FVG Davide Fregona, nato per dare una nuova centralità a un elemento unificante del territorio di riferimento, il pianoforte. Insieme alla Concorso pianistico e al festival internazionale Piano FVG e all’evento espositivo-artigiano “Legno Vivo”, in programma nel mese di settembre, “Fiume di Note” è tra gli elementi cardine del nuovo percorso culturale della città sul Livenza: organizzato dall’Associazione “Amici della Musica A. Romagnoli” di Sacile, la kermesse musicale itinerante si compone di 12 prestigiosi appuntamenti musicali – 3 dei quali già realizzati a cavallo di luglio e agosto - tra Sacile, Pordenone, Polcenigo, Villa Varda di Brugnera, Aviano e Vipava, in Slovenia, programmati tra venerdì 24 agosto e il 9 settembre prossimi, con un atteso evento a suggello della rassegna il 29 settembre allo Squero Roggio di Forte Marghera a Venezia.



Apertura ufficiale quindi a Sacile nella serata di domani, venerdì 24 agosto, con l’Orchestra da Camera Ferruccio Busoni che si esibirà alle 20.45 all’Ex Chiesa S. Gregorio a sotto la direzione di Massimo Belli con un programma su musiche di Luigi Boccherini, Giuseppe Tartini, della compositrice Maddalena Lombardini e Arcangelo Corelli. Solisti Stefano Furini al violino, Francesco Ferrarini al violoncello e Giada Visentin al violino.



L’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni, complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia Giulia ed è formata da affermati strumentisti vincitori di importanti concorsi internazionali, che possono vantare una lunga esperienza concertistica nel campo solistico e cameristico e tramandano la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Nel 2005 e nel 2010 per festeggiare il 40° e il 45° anniversario dell'orchestra, si sono tenuti alcuni concerti al Teatro Verdi di Trieste e al Teatro Verdi di Pordenone con la partecipazione straordinaria del violinista Salvatore Accardo.



L’orchestra si è posta all’attenzione del pubblico e della critica suonando in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione (Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Domenico Nordio, Simonide Braconi, Gianluca Littera, Michael Flaksman, Lucio Degani, Federico Agostini, Massimo Gon, Friedemann Eichhorn, Peter Bannister, Markus Placci, Priya Mitchell, Mauro Maur, Ivan Chiffoleau, Dan Zhu, David Cohen, Roberto Plano e tanti altri). Da sempre attenta anche alla diffusione della musica contemporanea ha al suo attivo molte prime esecuzioni assolute di compositori quali: Nieder, Sofianopulo, Margola, Conti, Viozzi, Coral, Glass ecc., alcune delle quali dedicate alla Busoni.



La rassegna "Un Fiume di Note" proseguirà martedì 28 agosto alle 20.45 nella splendida dimora di Villa Varda di Brugnera con il flauto solista di Luisa Sello accompagnata dall'Orchestra Naonis di Pordenone e dal Donatello Ensemble. Ancora, mercoledì 29 agosto nella Chiesetta della Pietà di Sacile alle 20.45 in programma il concerto “Il Cantiere dell'arte” in collaborazione con il Comune di Sacile e la Fondazione Luigi Bon: musiche di Ludwig van Beethoven e Amadeus Mozart per l’ensemble di fiati diretta da Claudio Mansutti.



Giovedì 30 agosto sarà la volta del Piccolo Coro Artemìa nel concerto “Voci nell’Aria”. Ancora una collaborazione con la Fondazione Luigi Bon per il concerto di mercoledì 5 G.A.M.E. Saxophone Quartet, in programma al Teatro comunale di Polcenigo (ore 20.45).



Al Ponte della Vittoria di Sacile, protagonista giovedì 6 settembre alle 18.30 la fisarmonica di Paolo Forte mentre venerdì 7, nella splendida cornice della località di Vipava nella vicina Slovenia, in programma alle 19.00 l’esibizione dell’Orchestra San Marco di Pordenone in un appuntamento organizzato in collaborazione con l'Università di Nova Gorica. Domenica 9 settembre ad Aviano, a Palazzo Bassi, l’oboe e il violoncello del Duo Cossio Musto saranno protagonisti di un concerto con aperitivo in programma alle 12.00.



“Un Fiume di Note” sarà suggellato da un evento d’eccezione che per l’intera giornata presenterà la Gita culturale con intramezzo musicale in collaborazione con la Marco Polo System in programma allo Squero Roggio di Forte Marghera a Venezia.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain