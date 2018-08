Cultura > Musica > 21 Agosto 2018



Nei Suoni dei Luoghi: Marco Viel e Ivan Boaro protagonisti a Villa Bresciani Attems Auersperg

Cervignano del Friuli (UD) - Una serata tutta dedicata al più antico modo usato dall'uomo per produrre musica, ovvero le percussioni: molti autori vi hanno dedicato pagine che si comporranno in un mosaico di voci nella serata di mercoledì 22 agosto, alle 20.45, a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano del Friuli (in caso di maltempo, al Teatro Pasolini), inserita nel calendario del Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, organizzato con il sostegno della Regione Fvg. Protagonista della serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Cervignano e il Conservatorio di Musica Tartini di Trieste, sarà il duo Marco Viel e Ivan Boaro. Il concerto è accessibile alle persone con disabilità, e sarà preceduto, alle 20.00, dalla visita guidata alla cappella gentilizia della Villa, a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese.



Durante il concerto si alterneranno brani originali e trascrizioni di opere celebri, come il Preludio dalla Suite Inglese n. 2 in la minore di J. S. Bach, che verranno eseguiti da diversi strumenti come marimba, vibrafono, tamburo e rullante. Il pubblico potrà così apprezzare i diversi timbri delle percussioni, che raramente si possono ascoltare in veste solistica.



Marco Viel intraprende lo studio degli strumenti a percussione al Conservatorio Tartini di Trieste. La sua attività concertistica comprende performance solistiche, da camera e orchestrali in Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Si è esibito con numerose orchestre tra cui la Filarmonica del Teatro Verdi di Trieste, il Trieste Wind Ensemble Project, la Civica Orchestra di fiati Verdi, l’Orchestra Giovanile S.Giusto. Dal 2013 fa parte del Gruppo Percussioni Trieste, con il quale si è esibito anche in veste di solista in numerosi concerti in Friuli Venezia-Giulia e in Molise. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi, tra cui il Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Treviso nel quale ha conseguito il primo premio, e il premio Roberto Di Cecco per i migliori studenti del Tartini di Trieste. È risultato vincitore del primo premio assoluto al Concorso Internazionale "Città di Palmanova".



È studente del Tartini anche Ivan Boaro (attualmente frequenta il terzo anno del triennio accademico di I livello). Collabora per la Nuova Orchestra da Camera Busoni di Trieste e l’Orchestra Filarmonica Citta? di Monfalcone come timpanista e come percussionista con l’orchestra della Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste e con la Mitteleuropa Orchestra. Come solista è risultato vincitore del primo premio assoluto al V° Concorso Internazionale Citta? di Palmanova e del primo premio al X° Concorso Internazionale Giovani Musicisti di Treviso. Fa parte dell’ensamble di percussioni “XQTrio”, formatosi all’interno del Conservatorio di Trieste, e attualmente è insegnante di batteria e percussioni all’associazione ARSound di Tissano, alla scuola di musica della Nuova Banda di Carlino e alla banda Garzoni di Gonars.



Prossimo appuntamento di "Nei Suoni dei Luoghi", sabato 25 agosto alle 21.00 ad Aiello del Friuli (UD), con il talentuoso quartetto sloveno Four Charcters. Alle 18.45 visita guidata della Centa medievale di Joannis (prenotazione obbligatoria al Consorzio dei Castelli del Fvg 0432/532330).





INFO/FONTE: Ufficio Stampa associazione "Progetto Musica"