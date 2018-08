Cultura > Musica > 19 Agosto 2018



Nei Suoni dei Luoghi 2018: "armonie in corte" a Udine con il Quartetto Werther

Udine (UD) - Tre capolavori per un quartetto: violino, viola, violoncello e pianoforte saranno i protagonisti dell'appuntamento di martedì 21 agosto 2018 alle 21.00, alla Chiesa di Santa Chiara presso l'Educandato Uccellis (Udine). Proposto dal Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, realizzato con il sostegno della Regione Fvg, il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine e la Fondazione Luigi Bon nell’ambito della rassegna ''Armonie in Corte''.



La serata vedrà l'esibizione del Quartetto Werther (Misia Iannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Simone Chiominto al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte) che proporranno capisaldi del repertorio per quartetto con pianoforte. Il primo è un’incursione del giovane Gustav Mahler nell’ambito della musica da camera, il secondo è un quartetto schumanniano di classica leggerezza e il terzo è il meraviglioso quartetto di Fauré, che con sublime ambiguità si muove entro i confini di una scrittura ritmica ancora ottocentesca arricchendola di contenuti moderni. Biglietto unico 8 euro acquistabile alla Chiesa di Santa Chiara la sera stessa del concerto a partire dalle ore 20.00 (per informazioni: Fondazione Luigi Bon, tel. 0432/543049).



Il Quartetto Werther viene fondato a Roma nel 2016 da quattro giovani musicisti. Ognuno con importanti e rilevanti esperienze cameristiche alle spalle, i componenti alternano l’attività cameristica a quella solistica ottenendo premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi per alcuni dei più importanti enti musicali italiani. Vincono i primi premi assoluti nel XV Concorso Città di Magliano Sabina, nel XVIII Concorso Rivera Etrusca di Piombino e nel XIV Concorso Giulio Rospigliosi di Lamporecchio. Perfezionatosi nel 2016 alla Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del Trio di Parma, il Quartetto collaborerà dal prossimo anno con l’Associazione ''Musica con le Ali'', debuttando in Russia per il Moscow International Musical Arts Center, cui seguirà un tour di concerti nelle città di Como, Bologna, Firenze e Venezia.



Prossimo appuntamento di "Nei Suoni dei Luoghi" mercoledì 22 agosto, alle 20.45, a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano del Friuli (UD): una serata tutta dedicata alle percussioni con Marco Viel e Ivan Boaro.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa associazione "Progetto Musica"