"Curiosi di natura" a Prosecco: prenotazioni aperte al laboratorio “Le maschere nascoste”

Trieste (TS) - Per i laboratori-escursione “Giochiamo con la natura”, sabato 11 agosto la cooperativa Curiosi di natura propone a Prosecco “Le maschere nascoste”. L’attività, per famiglie con bambini dai 5 anni in su, si terrà dalle 15.30 alle 18.30 al “Be Happy - Bottega dei sapori”, al n. 162 di Prosecco (vicino alla farmacia) e prevede un laboratorio creativo-didattico nel giardino e una mini-escursione nel bosco.



Nella prima parte, osservando i colori degli animali, verranno costruite delle maschere mimetiche con materiali naturali e pitture ricavate dalle spezie. Seguirà un'escursione con giochi, per sperimentare le capacità mimetiche delle maschere realizzate.



Informazioni e prenotazioni: curiosidinatura@gmail.com, cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it



Altri laboratori si terranno ogni sabato, fino all’8 settembre L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa cooperativa Curiosi di natura