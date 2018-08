Cultura > Musica > 04 Agosto 2018



Trieste Estate 2018: in piazza Verdi il concerto "Le 4 stagioni in trincea"

Trieste (TS) - Sarà uno spettacolo coinvolgente, in cui lo splendore della musicalità e la fantasia virtuosistica de "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi incontrerà l’intensità delle emozioni, legate a testimonianze letterarie sulla Grande Guerra: l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal Maestro Romolo Gessi sarà protagonista a Trieste di un concerto di grande impatto, con l’apporto solistico del violinista Stefano Furini e della voce recitante di Daniela Picoi. Organizzato dall’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, nell’abito della rassegna "Trieste Estate", con il contributo del Comune di Trieste e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’appuntamento si terrà lunedì 6 agosto, alle ore 21, in Piazza Verdi a Trieste.



Il programma prevede il capolavoro vivaldiano de "Le Quattro Stagioni", tratte da "Il cimento dell’armonia e dell’inventione", comprendente i Concerti per violino e orchestra La Primavera RV 269, L’Estate RV 315, L’Autuno RV 293, L’Inverno RV 297, che saranno alternati alla lettura non solo dei sonetti letterari, scritti dallo stesso Vivaldi a illustrazione delle proprie composizioni musicali, ma anche a citazioni di brani di Emilio Lussu, Giovanni Comisso, Goffredo de Banfield, Giani e Carlo Stuparich sull’avvicendamento delle stagioni nella Prima Guerra mondiale.



Solista di prestigio per l’evento sarà il violinista Stefano Furini, nato a Padova, dove ha iniziato gli studi con il padre Guido per poi diplomarsi con lode presso il Conservatorio della sua città, sotto la guida di Piero Toso. Si è perfezionato all’Accademia di Portogruaro con Pavel Vernikov e alla Scuola superiore di Musica da camera del Trio di Trieste. E’ risultato vincitore in diversi concorsi, tra i quali Vittorio Veneto, Mantova Music Awards Hong Kong, Pinerolo, Concorso Schubert. Dal 1990 ricoprire il ruolo di primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste. Collabora con numerose orchestre, tra le quali la quella del Teatro alla Scala, I Solisti Veneti, La Fenice di Venezia, Orchestra di Padova e del Veneto, Pomeriggi Musicali di Milano, Rai, Filarmonica Marchigiana, Orchestra stabile di Bergamo. Svolge inoltre un’intensa attività sia in musica da camera, sia come direttore d’orchestra. Ha suonato in prestigiose sale, tra le quali la Carnegie Hall di New York, Beethoven Halle di Bonn, Rhein Mosel Halle di Koblenz e nei principali teatri di Spagna, Francia, Stati Uniti, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Ungheria, Svizzera, Argentina, Brasile, Uruguay, Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Corea del Sud, Romania, Armenia, Giappone. Ha inciso vari CD per importanti case discografiche. Suona un violino Andrea Guarnieri del 1669



Daniela Picoi è curatrice, conduttrice e regista di programmi radiofonici per la sede regionale della RAI. Operatrice culturale, ha lavorato per il Teatro Stabile di Prosa del Friuli Venezia Giulia, per La Contrada Teatro Stabile di Trieste, il Teatro Stabile Sloveno, il Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa e per l’Associazione Alpe Adria Cinema.



Romolo Gessi è principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, ed è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. E’ stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria, al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto e direttore musicale dell'Orchestra Cantelli di Milano. Ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in varie nazioni d’Europa e d’America, con orchestre e solisti di grande rilevanza internazionale. Molto apprezzate sono state le sue collaborazioni con la rete televisiva Italia Uno, per la quale ha diretto, con l’Orchestra Cantelli, gli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice 2012 e 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. E’ docente al Conservatorio di Trieste e titolare del corso di Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza, al Laboratorio lirico OperAverona e ai Berliner Meisterkurse. E’ inoltre professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia e al Conservatoire Royal de Mons.



L’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, sorta nel 1989 per iniziativa dell'Associazione musicale Aurora Ensemble, svolge la sua attività con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.Ha collaborato con prestigiosi solisti, tra i quali Angeleri, Baldini, Bernstein, Bertagnin, Bressan, Brlek, Bronzi, Carani, Carusi, Chizzali, Dal Don, Di Giorgi, Francini, Gamboz, Gottardi, Gulli, Guyot, Innocenti, Kris?ak, Levasseur, Meloni, Mercelli, Muraro, Persichilli, Quaranta, Reinprecht, Rossi, Sello, Šiškovi?, Stevanato, Szalai e direttori ospiti, quali Florence, Kalmar, Martinolli, Pacor, Paroni, Perlini, Pritchard, Richter, Sofianopulo, Tachezi, Tortato, Trenti, allestendo manifestazioni musicali di rilievo per le celebrazioni di Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Bach, Tartini, Boccherini, Haydn, Mozart, Cherubini, Bellini, Mendelssohn, Lanner, Verdi, Wagner, Lovreglio, Bruckner, Strauss, Elgar, Grieg, Bartók, Sibelius, Anderson, Ellington. Collabora regolarmente, dal 1991, con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con il quale ha realizzato i Concerti di fine d'anno, lo spettacolo Dante, su musiche di Respighi, con Vittorio Gassman, il dramma liturgico La passione di San Giusto di Sofianopulo, lo spettacolo Fin de Siècle, con Piera degli Esposti e la prima esecuzione a Trieste delle Liriche autunnali di Raffaello de Banfield. E’ orchestra residente delle Serate Musicali a Villa Codelli di Mossa.



lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l'Associazione Musicale Aurora Ensemble, Comune di Mossa, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Pro Musica Salzburg, Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, Associazione Tavola Sferica, Associazione culturale La Casa de Kamna.



L’ingresso è gratuito.



L'ingresso è gratuito.





