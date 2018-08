Notizie > AttualitĂ > 03 Agosto 2018



Radio Rai FVG: Tartini al centro della quarta puntata del programma “Il concerto che vorrei”

Trieste (TS) - Quarta puntata del programma radiofonico “Il concerto che vorrei”, prodotto dalla sede RAI Friuli Venezia Giulia, ideato dal programmista - regista Mario Mirasola con il musicologo Marco Maria Tosolini, docente al Conservatorio Tartini di Trieste e con la collaborazione di un gruppo di studenti del Tartini che ha visionato elenchi e ascoltato centinaia di bobine scegliendo i brani diventati file audio, e quindi entrati nel “cuore” del programma grazie al Dipartimento di Nuovi Linguaggi, Percussioni e Tecnologie Musicali del Tartini coordinato da Pietro Polotti.



Sabato 4 agosto, in streaming dal sito www.sedefvg.rai.it oppure sulle frequenze di Radiouno a diffusione regionale alle 11.30, in omaggio al grande piranese Giuseppe Tartini – nume tutelare del Conservatorio omonimo che con la RAI ha ideato il programma – gli studenti Giacomo Foti e Jessica Marra focalizzeranno il programma su musiche del grande ingegno settecentesco ritrovate nelle teche della sede regionale.



In studio ospite Margherita Canale, musicologa di fama ed esperta del musicista, che presenterà un grande progetto triennale appena partito, finanziato dall’Unione europea proprio sull’opera del violinista, compositore, ricercatore, sperimentatore. Al telefono il massimo studioso di Tartini, Sergio Durante, dell’università di Padova e il grande violinista Uto Ughi, interprete protagonista delle musiche ritrovate. Suggestive le rivisitazioni in chiave elettronica delle musiche di Tartini proposte da Fori e Marra.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain