Notizie > Manifestazioni > 25 Luglio 2018



Presentata la quarta edizione del Festival internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro (UD) - E' aperta a tutti la partecipazione al IV Festival Internazionale di Scacchi / International Chess Festival “Sabbiadoro” 2018 in programma dal 29 luglio al 5 agosto 2018 all'auditorium del Villaggio "Bella Italia EFA" (viale Centrale, 29) a Lignano Sabbiadoro (UD), ormai un atteso appuntamento fisso dell’estate lignanese, che offre la possibilità a ognuno - bambini, adulti, residenti e turisti - di provare a muovere i pezzi sulla scacchiera liberamente (l'iscrizione al torneo promozionale è aperta a turisti, accompagnatori, genitori dei bambini partecipanti al torneo) restandosene comodamente a godersi il sole e la spiaggia privata del Villaggio di Lignano Sabbiadoro e unendo la vacanza e il relax al divertimento.



Promosso dall'Accademia di Scacchi Trieste, il Quarto "Festival Internazionale di Scacchi "Sabbiadoro" - International Chess Festival Sabbiadoro" 2018 – presentato martedì 24 luglio, sulla Terrazza a Mare del Lungomare Trieste 5 a Lignano Sabbiadoro (UD), dal presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro, Ada Iuri, dal delegato provinciale Coni di Udine, Alessandro Talotti, del direttore, Antonio Balduit e del responsabile delle strutture sportive del Villaggio "Bella Italia EFA", Giuseppe Toso - per la qualità dell’offerta e la presenza di campioni rappresenta l'evento più atteso dell'estate scacchistica del litorale del Nord Italia.



“Siamo lieti di ospitare la quarta edizione del tradizionale Festival di scacchi internazionale organizzato dall’Accademia di Scacchi di Trieste. La Città di Lignano – ha spiegato l'assessore Iuri anche a nome del vicesindaco e assessore allo Sport del Comune dei Lignano Sabbiadoro, Alessandro Marosa di cui ha portato i saluti - è onorata di poter accogliere questa prestigiosa manifestazione sportiva dove i giocatori sia nazionali, sia internazionali si potranno sfidare durante ben quattro tornei. Nel dare il benvenuto ai partecipanti, ai conduttori, agli organizzatori, ai giudici e a tutti coloro impegnati dietro le quinte, auguriamo loro di trascorrere delle splendide giornate nella nostra località all’insegna dello sport e della sana competizione”.



“Ospitato nella suggestiva cornice del Villaggio Bella Italia EFA di Lignano Sabbiadoro (UD), il Festival – ha illustrato il presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste Massimo Varini - è un contenitore di più tornei (per esperti, dilettanti, principianti) suddivisi per fasce per creare una omogeneità di forze in campo che si svilupperanno in 9 turni di gioco con un doppio turno per i Master e 8 per le categorie Challenge e Principianti, con un turno al giorno in programma a metà pomeriggio per permettere ai concorrenti il massimo del relax e la possibilità di recarsi sulla spiaggia. Per rendere ancora più comoda la partecipazione, senza perdere nemmeno un minuto di sole, il programma prevede infatti lo svolgimento di una sola partita al giorno durante il pomeriggio.



Per consentire davvero a tutti di giocare, è stato istituito anche un torneo C Beginners dedicato a ragazzi, neofiti e bambini “alle prime armi”.



Una delle particolarità della manifestazione, che a grande richiesta viene riproposto anche quest'anno, è il Torneo turistico aperto ad accompagnatori e appassionati. Per renderlo ancora più omogeneo, il Torneo C in questa edizione è stato riservato infine ai soli principianti.



Il torneo vuol esser sì una manifestazione scacchistica, ma anche e soprattutto configurarsi come una vacanza al mare.



La speciale convenzione di soggiorno offerta dal Bella Italia Village che ospita il Festival, soddisfa infatti tutte le esigenze: è stata studiata nei dettagli offrendo molte soluzioni anche con camere multi posto per famiglie, gruppi di amici e delegazioni di club scacchistici.



“Anche quest’anno poi – ha aggiunto Varini - c'è un motivo in più per partecipare. Gli organizzatori hanno siglato infatti una speciale convenzione con la società che ospita il Festival, per permettere ai partecipanti e ai loro familiari di godere di un pacchetto vacanza di una settimana a pensione completa a prezzo agevolato, comprendente anche il noleggio di un ombrellone e stanze con aria condizionata, nonché il parcheggio gratuito.



La location infine è stata studiata nei minimi dettagli per offrire un ventaglio di soluzioni adatte a famiglie, gruppi di amici e delegazioni di Club scacchistici. La sede degli incontri è inoltre indicata a chi volesse trascorrere una settimana in totale relax tra spiaggia e mare unita a un torneo sportivo suddiviso in fasce, così da consentire un'omogeneità di forze in campo”.



Abbinata al festival, una serie di iniziative che avranno luogo nella meravigliosa cornice di Lignano Sabbiadoro: dai tornei alla vacanza alle conferenze.





Queste le categorie previste e le modalità del torneo:



- Torneo A Master: sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE con almeno 2000 punti Elo (in caso di numero dispari di contendenti, sarà ammesso un giocatore della fascia Elo inferiore).



- Torneo B Challenge: sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE non superiore di 1999 Elo.



- Torneo C Beginners: Torneo Dedicato ai ragazzi neofiti e bambini alle “prime armi”.



- Torneo D: Torneo promozionale rivolto agli amanti del gioco “blitz”, a turisti, accompagnatori, genitori.



Si consiglia comunque di consultare il regolamento su www.lignanochess.com da dove si possono scaricare anche le schede di iscrizione.



Per informazioni e iscrizioni, 329 2239575 o info@lignanochess.com.



Il Festival gode del patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della FIDE (Federazione Mondiale Scacchi) e della Federazione Scacchistica Italiana, oltre che e del CONI Regionale del FVG.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Accademia di Scacchi Trieste