Cultura > Musica > 23 Luglio 2018



Omaggio a Frank Sinatra: la Mitteleuropa Orchestra in concerto al Castello di San Giusto

Trieste (TS) - Il concerto omaggio a "The Voice" sbarca a Trieste nella suggestiva cornice del Castello di San Giusto. Martedì 24 luglio, alle ore 21.00, durante uno degli appuntamenti della rassegna estiva di "Trieste Estate", organizzata dal Comune di Trieste, la Mitteleuropa Orchestra interpreterà le più belle canzoni di Frank Sinatra in un concerto irrinunciabile che continua a ricevere rilevanti successi di pubblico e critica in Italia e all’estero.



Passato alla storia come “The Voice” per l’inconfondibile carisma vocale, Frank Sinatra sarà infatti omaggiato nell’esibizione dell’Orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia, diretta per l’occasione dal Maestro Igor Zobin, uno tra i pochissimi fisarmonicisti al mondo ad essere diplomato in direzione d’orchestra, nonché l’unico che sta portando avanti con successo, contemporaneamente alla consolidata carriera di concertista, anche quella di direttore e compositore.



Arrangiati da Valter Sivilotti ed interpretati dai cantanti Marnit Calvi, Jessica Interdonato, Tatjana Mihelj e Mathia Neglia, verranno eseguiti alcuni tra i brani più celebri e amati dall’artista di Hoboken, da "Night and Day" e "I’ve got you under my skin" di Cole Porter, a "My Way", passando per "Stormy Weather", "Summer Wind" e "Strangers in the night".



Si tratta di un imperdibile progetto musicale, inserito nel ricco cartellone della rassegna di "Trieste Estate", firmato Mitteleuropa Orchestra e dedicato a questo artista eclettico ed emblematico, la cui memoria è sempre vivida nell’ideale collettivo grazie all’autentica bellezza delle sue canzoni e del suo swing.



Per il programma e informazioni consultare il sito www.triestestate.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra