Estate a Pordenone 2018: gli appuntamenti in programma lunedì 23 luglio

Pordenone (PN) - Torna, a grande richiesta nell’Estate a Pordenone, il "Cercalibro", giornate di libero scambio del libro di testo usato. Nei giorni 23 e 24 luglio, dalle 17 alle 19, nel chiostro della Biblioteca civica di Pordenone gli studenti degli istituti secondari potranno vendere e comprare i loro libri di testo usati.

L’iniziativa è promossa da “Il nostro pane quotidiano” onlus di Pordenone e gode del patrocinio del Comune Pordenone e del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Biblioteca Civica, l’Informagiovani e la onlus A.I.P.I.

Scopo dell’iniziativa è far risparmiare studenti e famiglie ma anche per diffondere la buona prassi della circolazione di libri di testo usati che, se non riutilizzati, finirebbero al macero.

L’associazione promotrice dell’evento, “il nostro pane quotidiano”, fornisce gratuitamente il corredo scolastico a circa 250 studenti del territorio che si trovano in difficoltà economiche attraverso il progetto “Cartoleria solidale”. Durante le giornate del “Cercalibro” sarà possibile partecipare al progetto attraverso la donazione di materiale scolastico a scelta.



Lunedì 23 luglio, alle 21, il "Teatro c’era un volta" di Ortoteatro, porta sul sagrato della chiesa di Vallenoncello “L’albero delle storie”, spettacolo con attore, burattini, marionette e musica della compagnia Circo Tondo, che unisce un gusto antico con un linguaggio moderno. L’assunto di partenza fa riferimento a un' epoca durante la quale le piante venivano considerate la manifestazione più immediata e concreta della divinità. Alle piante l’umanità si rivolgeva per chiedere protezione e conforto, intorno a esse fiorivano miti straordinari, che toccavano i cuori e rasserenavano gli animi. A ciascuna specie, a ogni albero venivano attribuite caratteristiche particolari, perché in ciascuno di essi il mistero della natura e quello del divino trovavano un diverso equilibrio. A introdurre nel magico mondo dell’albero sarà dunque un cantastorie, dopoché un merlo farà da guida tra i diversi racconti dell'albero:

Il Cerchio Tondo ha portato i propri spettacoli a festival nazionali e internazionali in Belgio, Slovenia e Svizzera.



Per il "Cinema sotto le Stelle", lunedì 23 luglio Cinemazero porta in piazzetta Calderari alle 21.30 "Wonder", film che racconta a storia del piccolo Auggie: nato con una rara malattia, dovrà affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar e 1 candidatura a BAFTA. Diretta da Stephen Chbosky, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, la pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di R.J. Palacio, pubblicato nel 2012. Una favola gentile sulla differenza e sulla sua accettazione.





