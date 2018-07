Cultura > Musica > 20 Luglio 2018



“Remote Transitions”, evento multimediale al "Jazz&Poesia" di San Giorgio di Nogaro

San Giorgio di Nogaro (UD) - Si intitola “Remote Transitions” l’evento multimediale di scena sabato 21 luglio al Festival Jazz&Poesia 2018 di San Giorgio di Nogaro, dalle 22 nella storica cornice di Villa Dora: si tratta di una produzione realizzata in collaborazione fra Festival J&P-18 / S.Giorgio di Nogaro, Conservatorio di Musica G. Tartini / Trieste, Estonian Academy of Music and Theatre/Tallinn.



Il concerto, proposto grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, utilizza la tecnologia del sistema "LoLa" (acronimo per Low Latency, bassa latenza), messo a punto dal Conservatorio Tartini di Trieste e dal GARR (gestore della rete accademica italiana) per realizzare una vera e propria utopia: far suonare a grande distanza dei musicisti con lo stesso livello d’interazione e affiatamento che avrebbero suonando nello stesso ambiente. L’evento è realizzato con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Tartini, a cura dei docenti Stefano Bonetti e Paolo Pachini.



E sabato sera, dunque, dalle 22.00, si rinnoverà la magia di "LoLa": due musicisti a Tallinn in Estonia - Reso Kiknadze ai sassofoni e Vlady Bystrov sassofoni e clarinetto della Accademia di Tallinn - e quattro musicisti a Trieste - Pier Carlo Favro, chitarra, Andro Manzoni batteria e percussioni, Aleksandar Koruga, Mattia Piani, live electronics – tutti studenti del Conservatorio Tartini inizieranno la loro performance a distanza, tutta basata sulla libera improvvisazione.



A San Giorgio di Nogaro, che riceverà e diffonderà i segnali audio e video, interagirà con loro in tempo reale Giovanni Maier, contrabbassista di fama internazionale e docente del Conservatorio Tartini. Sullo stesso palco (che vedrà proiettate anche le immagini di Tallin e Trieste), ci saranno la danzatrice e performer greca Nina Alexopoulou e l’artista video performer Roberto Fazio, che si ispireranno simultaneamente con la musica e proietteranno le loro nuove visioni su altro schermo.



L’ingresso a San Giorgio di Nogaro è libero e aperto a tutti gli appassionati. Anche a Trieste sarà possibile fruire dell’evento al Conservatorio Tartini per un limitato numero di trenta posti, da riservarsi chiamando il numero 040-6724911.





