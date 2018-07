Notizie > Incontri > 18 Luglio 2018



“Pronti...Esof...Via!”: incontro al Polo Giovani Toti di San Giusto

Trieste (TS) - Prospettive, opportunità e occasioni per vivere da protagonisti Esof 2020 sono stati questi alcuni dei principali al centro dell'incontro “Pronti...Esof...Via!”, svoltosi questo pomeriggio, mercoledì 18 luglio, al Polo Giovani Toti di via della Cattedrale 1 a San Giusto.



Presente l'assessore Serena Tonel, che ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale e del collega Giorgio Rossi, il presidente della Fondazione Internazionale Trieste prof. Stefano Fantoni ha evidenziato e presentato ai giovani del Polo Toti i tratti caratteristici di questo importante evento, che vede Trieste impegnata ad accogliere dopo Tolosa il testimone di città Europea della Scienza 2020, destinandola ad ospitare tra due anni, dal 4 al 10 luglio, l'EuroScience Open Forum - ESOF, la più importante manifestazione europea dedicata alla ricerca e alla innovazione scientifica.



Nel suo intervento, l'assessore Serena Tonel ha tra l'altro sottolineato l'importanza di Esof2020 e del percorso proEsof che consentirà di “dare ancor più visibilità internazionale alle realtà scientifiche di Trieste e sviluppare preziose attività di divulgazione e di conoscenza tra gli stessi nostri concittadini, nonché ad accrescere tra i giovani l'importanza dei percorsi scientifici, anche nell'ambito delle scelte professionali, favorendo inoltre positive ricadute legate a un turismo culturale e scientifico”. “E' una grandissima opportunità per la nostra città” -ha detto l'assessore Tonel- che si riconferma riferimento essenziale per tutta l'Area balcanica e della Mitteleuropa, in un'ottica di sviluppo economico. “Coalizzando energie, forze e risorse, si mettono insieme elementi importanti -ha concluso- che riguardano il futuro e lo sviluppo a medio e lungo termine della nostra Trieste”.



Il presidente Fantoni ha a sua volta evidenziato “la caratura scientifica di Trieste a livello internazionale, dove 30 persone su 1000 si occupano di scienza, un dato ben superiore a quello della media europea (8 su 1000)”. Ha ricordato che la nostra città riveste una centralità culturale e scientifica per tutta una vasta area, ha posto l'accento sulla “libertà della scienza dai pregiudizi” e sul fatto che si affronteranno aspetti come “quale scienza e quali sono i doveri dello scienziato”, ribadendo che “la scienza è l'anima dell'innovazione”.



“Pronti...Esof...Via!” è stato una positiva e partecipata occasione per illustrare e far conoscere proprio ai giovani obiettivi e modalità per agire da protagonisti in una delle sfide più interessanti per la Trieste del prossimo futuro. Il Polo Giovani Toti è infatti il "quartier generale" del PAG, un innovativo e dinamico "generatore di eventi" che nascono dalla capacità e creatività di una rete attualmente composta da 69 realtà formali e informali under 35. Un aperitivo sotto le stelle nel gazebo del Polo Giovani Toti ha concluso il piacevole e partecipato incontro.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste