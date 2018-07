Cultura > Musica > 18 Luglio 2018



Anteprima "Festival internazionale di musica sacra": masterclass dell’organista Elisabeth Zawadke

Pordenone (PN) - La prestigiosa masterclass dell’organista Elisabeth Zawadke, docente nella Musikhochschule di Lucerna, è la prima anticipazione della XXVII edizione del "Festival internazionale di Musica Sacra" che si svolgerà a Pordenone e in varie altre sedi di concerto nell’autunno 2018, per iniziativa di PeC, Presenza e Cultura, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Centro Iniziative Culturali di Pordenone, per la direzione artistica di Franco Calabretto e di Eddi De Nadai.



La masterclass è in programma da mercoledì 29 a venerdì 31 agosto in due sedi di particolare suggestione: la Chiesa del Seminario Vescovile di Pordenone e la Chiesa dei SS. Giuseppe e Pantaleone di Spilimbergo. Obiettivo è la valorizzazione della letteratura organistica, quale scrittura musicale di riferimento per la produzione sacra, non solo liturgica, della storia della musica cristiana dal Rinascimento ai giorni nostri.



Docente di prestigio, la celebre concertista tedesca Elisabeth Zawadke, pordenonese di adozione, terrà le sue lezioni con l’utilizzo degli organi delle Chiese elette a sede della masterclass. A conclusione, venerdì 31 agosto alle 20.45, è previsto il concerto dei partecipanti.



La masterclass prevede un massimo di 10 allievi effettivi selezionati dalla docente in base al curriculum ed uditori. La domanda di iscrizione corredata da curriculum dovrà pervenire via mail a pec@centroculturapordenone.it con Oggetto "Prima Masterclass d'Organo - Nome e Cognome".



Elisabeth Zawadke, dopo aver studiato Musica Sacra e Organo presso la Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera ha completato la sua formazione nella classe di Jean-Claude Zehnder presso la Schola Cantorum di Basilea e nella Konzertklasse di Guy Bovet presso Musikhochschule di Basilea ottenendo il Diploma di solista. Successivamente ha esteso la sua formazione didattica conseguendo la Laurea Magistrale in Musicologia, Pedagogia della Musica e Teologia e seguendo Corsi di Formazione per gli esperti di organo e Corsi di Didattica per gli istituti superiori. La sua intensa attività concertistica l’ha portata, da allora, ad esibirsi in tutta Europa, Bielorussia e Giappone, suonando anche con direttori del calibro di Hans Zender, Peter Eötvös e Gustavo Dudamel. Invitata più volte presso vari Festival internazionali (Lucerna, Festival d'Organo delle Asturie, Festival delle Fiandre e il Festival A'Devantgarde), ha suonato anche come solista con l'Orchestra Sinfonica di Lucerna, la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l'Orchestra e il Coro della Radio della BR (Radio Statale Bavarese), la Bamberg Symphony Orchestra e l'Orchestra dell'Opera di Rouen.



Elisabeth Zawadke ha fatto parte di diverse giurie di concorsi organistici internazionali (Nürnberg, Stuttgart, Bern) così come del Gruppo di Esperti della Commissione di Accreditamento per le Hochschule e Conservatori di Musica di Trossingen e Dresda.I perni della sua attività artistica, come si può evincere dalla sua produzione di Cd e DVD, sono la musica contemporanea, la musica antica e la musica del romanticismo tedesco.



Elisabeth Zawadke ha inoltre eseguito prime assolute di numerosi compositori contemporanei, tra cui Michel Roth, Michael Pelzel, Caroline Charrière, Wilfried Hiller, Günter Bialas, Harald Genzmer, Jörg Widmann, Rodion Schtschedrin e Tristan-Patrice Challulau.

Dal 1998 al 2010 docente di Organo presso il Conservatorio di Vorarlberg, dove ha creato ed avviato un corso di Musica Sacra, dal 2008 è stata nominata professoressa d'Organo alla Musikhochschule di Lucerna e fino all’Agosto 2015 ha lavorato come Organista principale, Direttrice Musicale e Referente Amministrativa delle attività liturgico-musicali e concertistiche della Jesuitenkirche di Lucerna.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain