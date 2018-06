Cultura > Musica > 19 Giugno 2018



"Festa della musica": biglietti a 1 euro per la prova straordinaria al Verdi de “La traviata”

Trieste (TS) - "Teatro Verdi e Comune di Trieste ancora insieme per offrire un'estate ricca di emozioni": all'insegna di questo motto i due Enti, rappresentanti rispettivamente dall'Assessore comunale ai Teatri Serena Tonel e dal Sovrintendente della Fondazione Teatro Verdi Stefano Pace con il Direttore Artistico Paolo Rodda, hanno presentato stamane nel Salotto Azzurro del Municipio la nutrita programmazione estiva del Teatro.



Una programmazione che l'Assessore Tonel ha definito “davvero ricca e con molte belle sorprese, e, soprattutto, specialmente tesa alla massima ”apertura”: apertura del Teatro ai cittadini ma anche ai turisti – a cominciare dalla prova straordinaria della “Traviata” di dopodomani, giovedì 21 giugno, al prezzo simbolico di 1 Euro! -, ma pure “discesa” del Teatro “nella” città, con la riproposizione, in luglio, di “Note in città”, i concerti nei rioni e financo sull'Altipiano carsico che già avevano destato un vivo successo nella precedente edizione. Promuovendo insomma – ha concluso la Tonel – un sempre più stretto e diretto contatto con la propria cittadinanza nello stesso momento in cui si preparano le tournee più lontane come quella, di grande risonanza, che il nostro “Verdi” condurrà in settembre andando a offrire il proprio talento artistico alle 10 principali città del Giappone!”.



“Vogliamo sempre più riempire l'Estate di note”, ha affermato dal canto suo il Sovrintendente Pace, sottolineando il grande impegno profuso per concretizzare un programma ampio che, al di là della caratterizzazione estiva e in qualche misura più leggera, conterrà momenti di assoluto prestigio come l'evento clou rappresentato dal concerto diretto da Nicola Piovani nella splendida cornice del Castello di San Giusto. “Un lavoro estivo nella città che ci sembra molto interessante – ha rimarcato Pace – e che ci impegniamo a sviluppare sempre più negli anni a venire!”.

Anche il Direttore Artistico Paolo Rodda ha voluto evidenziare il rilevante sforzo messo in campo dal 'Verdi' a tutti i livelli, dai vertici a tutte le maestranze, anche per lasciare un preciso “messaggio estivo” e un bel ricordo non solo ai triestini ma ai tanti turisti in visita. Anche per questo – ha detto – abbiamo deciso, ad esempio, di svolgere eccezionalmente la prova straordinaria “aperta” della “Traviata” di dopodomani (giovedì 21) con tutti gli attori in costume.



E' stato quindi illustrato nei dettagli il calendario degli appuntamenti che – come detto – si aprirà dopodomani, giovedì 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica e in coincidenza con il Solstizio d'Estate, con la prova straordinaria de “La Traviata” di Giuseppe Verdi “aperta a tutta la città”, alle ore 20, con l'Orchestra e il Coro del Teatro diretti dal Maestro Pedro Halffter Caro e biglietti d'ingresso dal costo simbolico di 1 Euro che potranno venir ritirati all'Info Point del Comune di Trieste, in piazza dell'Unità 4G, a partire da domani mattina, mercoledì 20, con orario 10-13 e 16-19, fino a esaurimento degli stessi. Ogni spettatore potrà ritirare due biglietti. Una quota di biglietti sarà comunque riservata ad associazioni e sodalizi cittadini culturali e di volontariato che dovranno richiederli scrivendo all'indirizzo di posta: ass.teatri.semplificazione@comune.trieste.it.



Un appuntamento di gran prestigio sarà poi quello di venerdì 20 luglio, alle ore 21, nell'ambito di Trieste Estate 2018, al Castello di San Giusto, con il premio Oscar Nicola Piovani che dirigerà il concerto del “Verdi” a lui stesso dedicato e intitolato “Piovani dirige Piovani”.

Artista eclettico, instancabile interprete in musica della poesia del cinema italiano, vincitore di un Premio Oscar nel 1999 con “La vita è bella”, Piovani è una figura di indiscusso carisma della scena musicale italiana: compositore raffinato, per – tra gli altri – Fellini e Benigni, che ha saputo raccogliere e reinterpretare l'eredità di grandi Maestri del calibro di Nino Rota e Ennio Morricone, instaurando un dialogo creativo e una sintonia con il grande pubblico che dura da anni. Le sue composizioni rappresentano da sempre una narrazione musicale molto moderna, fruibile, melodica e luminosa del Bel Paese, caratteristiche che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, al di là della sua notevole filmografia. All'estero e in Italia Piovani è chiamato a dirigere nel suo repertorio le migliori orchestre e i suoi concerti conquistano il pubblico di tutte le generazioni.

I biglietti saranno disponibili alla Biglietteria del “Verdi” già a partire dal 21 giugno.



Ma ancor prima, da inizio luglio e poi durante tutto il mese, il Teatro offrirà l’originale ed esilarante spettacolo d’opera buffa “Provaci con l'Operetta! ovvero la Prova di un'Opera Seria” di Francesco Gnecco, quale gustosissima parodia e rivisitazione del “Pipistrello” di Johann Strauss jr. La regia è affidata a Carlo Antonio De Lucia, mentre sul podio ci sarà il Maestro Takayuki Yamasaki. Lo spettacolo debutterà mercoledì 4 luglio, alle ore 20.30, e prevede un ricco calendario di rappresentazioni con dodici repliche, fino al 24 luglio, con orario alternato alle 20.30 o alle 18.

I biglietti, anche in questo caso, sono già disponibili, in vendita da oggi (martedì 19) alla Biglietteria del Teatro (posto unico 7 Euro, ridotto under 18 Euro 5).



Per arricchire ulteriormente il tutto – e come detto “uscire verso la città” - verrà, ancora in luglio, rinnovata anche quest'anno la proposta di “Note in città”: quattro concerti del Gruppo strumentale “Gli Ottoni del Teatro G. Verdi” che verranno eseguiti in altrettanti rioni o borghi del nostro territorio: il 13 luglio a Prosecco, il 17 luglio a Rozzol Melara, il 18 luglio in Piazzale Rosmini e il 20 luglio a Borgo San Sergio. Aperti e gratuiti, tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.



Nel complesso, tante belle occasioni – è stato detto oggi - per condividere spettacolari emozioni in una grande estate assieme al “Verdi”.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste