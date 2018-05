Notizie > Incontri > 18 Maggio 2018



Visita guidata alla mostra “Prendiamo la parola” al Magazzino delle Idee

Trieste (TS) - Sabato 19 maggio, alle 17, visita guidata a cura di Clara Germani e Claudio Venza alla mostra “Prendiamo la parola. Esperienze dal ’68 in Friuli Venezia Giulia”, in corso al Magazzino delle Idee (via Cavour 2, Trieste) e a ingresso libero.



Il Movimento iniziato nel 1968 a Trieste all’Università, unica sede regionale, ha significato un impegno di migliaia di giovani decisi a cambiare radicalmente l’istruzione e la società. Dalle occupazioni ai gruppi di studio, dai cortei alle assemblee, una generazione ha scoperto il gusto della libertà e dell’autogestione. E quel Movimento ha cambiato, in molti casi per sempre, la vita di chi ne ha fatto parte.



La mostra propone documenti che riproducono quel contesto effervescente ed entusiasta. Così si può entrare nello “spirito del ‘68”, alla scoperta dei valori antiautoritari ed egualitari. I suoi effetti si vedranno anche nei profondi cambiamenti nella cultura e nell’atmosfera sociale che hanno segnato gli anni Settanta, creativi e infuocati.



Per altre informazioni: www.quellidel68.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa mostra “Prendiamo la parola”