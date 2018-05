Notizie > Manifestazioni > 17 Maggio 2018



E' Mirko Locatelli il presidente di giuria 9° Premio Mattador

Trieste (TS) - Nuovo record del Premio Mattador, giunto alla nona edizione: sono 231 gli elaborati provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero: 43 le sceneggiature per lungometraggio, 85 i soggetti, 66 le sceneggiature per cortometraggio, 37 le sceneggiature disegnate della sezione sperimentale Dolly “Illustrare il cinema”.



I lavori saranno vagliati dalla giuria del Premio Mattador 2018 costituita da Mirko Locatelli, regista, sceneggiatore e produttore di Strani Film, presidente, che sarà affiancato da Marina Zangirolami Mazzacurati, organizzazione didattica del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università di Padova, Giampiero Rigosi, romanziere, sceneggiatore e direttore didattico di Bottega Finzioni di Bologna, Andrea Sperandio, sviluppo progetti Lucky Red, Lorenzo Mattotti, fumettista e illustratore che vive da molti anni a Parigi, in giuria in particolare per i lavori di Dolly.



Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico "Nordio" della sua città e di cinema al corso di "Tecniche artistiche e dello spettacolo" alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel suo nome e nelle sue passioni il concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.



La giuria si riunirà il 29 giugno a Trieste per valutare la rosa di lavori selezionati dai lettori del premio, scegliere i migliori e rendere noti i nomi dei finalisti al miglior soggetto durante la presentazione che si svolgerà il 30 giugno nella sala "Bobi Bazlen" di Palazzo Gopcevich, messa a disposizione dal Comune di Trieste. I vincitori di tutte le sezioni saranno premiati il 17 luglio a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, teatro dove Matteo ha lavorato durante i suoi anni di studio nella città lagunare.



Mattador prosegue nel suo intento originario di far emergere e formare giovani talenti, offrendo accanto ai premi in denaro qualificati percorsi formativi riuniti nei "Mattador Workshop". Il concorso mette in palio un premio di 5.000 euro alla migliore sceneggiatura, un premio di 1.500 euro al migliore lavoro di sviluppo del soggetto e i premi sotto forma di Borse di formazione. I finalisti per il miglior soggetto sono accompagnati da sceneggiatori in un percorso di sviluppo dell’idea e della struttura narrativa dei loro lavori. Il vincitore della sezione Dolly è affiancato da un concept designer nello sviluppo narrativo della sua storia raccontata per immagini e, in base al risultato del tirocinio, può venir assegnato un premio di 1.000 euro. Il vincitore di Corto86 è seguito da tutor e troupe tecnica in tutte le fasi del processo produttivo del suo cortometraggio, di cui può firmare la regia. Infine, le migliori sceneggiature e storie disegnate vengono pubblicate nei volumi della collana "Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura" (edizioni Eut/Mattador).



L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Regione Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Comune di Trieste, Fondazione Kathleen Foreman Casali di Trieste, Fondazione Ananian di Trieste, con il premio assegnato ad un giovane autore del FVG partecipante a Mattador, a donazioni private e quote associative.



Maggiori informazioni sul sito www.premiomattador.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Premio Mattador