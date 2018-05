Cultura > Film > 14 Maggio 2018



Presentato il cortometraggio “Due pennellate”, prima produzione cinematografica di OPI

Trieste (TS) - Presentata oggi dal presidente Opi Flavio Paoletti, dalla presidente di Casa del Cinema Ts Chiara Valenti Omero e dal regista Diego Cenetiempo “Due pennellate”, la prima produzione cinematografica di OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ideata e prodotta in sinergia con la Casa del Cinema TS, nell’ambito del progetto “Take care al cinema” che ha premiato il migliore soggetto di un autore under 35 del Friuli Venezia Giulia.



Sarà proiettata domani, martedì 15 maggio alle 20, al Cinema Ariston di Trieste con ingresso libero. Il soggetto “tradotto” in cortometraggio è “Due pennellate” di Sara Ruzzier, diretto dal regista Diego Cenetiempo: un plot che bene esprime l’aspetto relazionale insito nella professione dell’infermiere e ruota intorno ad una giovane stanca di vivere, e a un’anziana che dalla corsia di un ospedale cerca di resistere alle difficili condizioni di salute. Contesti che sono familiari alla quotidianità di lavoro dell’infermiera Marta, interpretata dall’attrice triestina Lara Komar, in forze alla compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e star della fiction slovena “Fiume d’amore”. Nei panni della signora Marinelli, che lotta per la vita con un entusiasmo capace di contagiare la sua giovane vicina di letto, gli spettatori troveranno un’altra attrice triestina, Giuliana Artico. Nel cortometraggio anche la figura di un medico, affidato all’interpretazione di Francesco Paolo Ferrara, l’artista palermitano impegnato nella compagnia de La Contrada di Trieste.



Il soggetto era stato selezionato da una giuria composta dal presidente OPI Trieste Flavio Paoletti, dalla presidente di ShorTS IFF Chiara Valenti Omero, dal regista Diego Cenetiempo e dai giornalisti Marinella Chirico, Umberto Bosazzi e Federica Gregori, con il presidente dell’Odg Fvg Cristiano Degano.



Domani sera, al Cinema Ariston la prima proiezione pubblica del cortometraggio permetterà agli spettatori di incontrare il cast e la produzione di “Due pennellate”, per conoscere meglio i meccanismi di un lavoro avviato per raccontare a tutti il “mestiere” dell’infermiere e l’evoluzione di una professione che trova radicamento anche e soprattutto nella relazione umana con le persone assistite. Domenica 27 maggio il cortometraggio sara’ diffuso su RAI3 – programmi Friuli Venezia Giulia a partire dalle 10.05. Replica mercoledì 30 maggio dalle 21.20 su Rai3 bis. E subito dopo “Due pennellate” sarà in cartellone fra gli eventi speciali dell’edizione 2018 di ShorTS (29 giugno/7 luglio).



«Siamo felici che al suo primo lancio questa iniziativa, rivolta agli under 35 del Friuli Venezia Giulia, sia stata accolta con tanta attenzione e partecipazione – ha spiegato Flavio Paoletti, presidente di OPI Trieste - È tempo che le nuove generazioni possano familiarizzare con la visione moderna e dinamica di questa professione, e con la sua evoluzione». «La Casa del Cinema di Trieste ha messo a disposizione le innumerevoli professionalità che la compongono, per concretizzare la sfida di avvicinare i giovani al mondo infermieristico – ha confermato Chiara Valenti Omero – Sul grande schermo porteremo una storia che rappresenta al meglio la professione e le sue implicazioni sul piano dei rapporti umani».





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain