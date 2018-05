Notizie > Attualità > 10 Maggio 2018



"Vicino/lontano" domani mattina su Radio1 nel programma "Radio anch’io"

Udine (UD) - "Vicino/lontano" live su Radio1! Venerdì 11 maggio, dalle 7.30 alle 10, appuntamento con "Radio anch’io", lo storico programma della rete: Giorgio Zanchini e Nicole Ramadori entreranno nel cuore dell’attualità con ospiti in studio da Udine l'antropologo francese Marc Augè, Stefano Allievi, Fabrizio Gatti, Pierpaolo Portinaro, Gianfranco Pasquino, Giovanni Leghissa, il presidente del comitato scientifico di "Vicino/lontano" Nicola Gasbarro e la curatrice del festival Paola Colombo.



Sempre venerdì, dopo le 11.30, Gioia Meloni si collegherà in diretta da Udine nel corso del programma “Un tranquillo weekend...da paura”. E sabato 12 maggio dalle 11.30 alle 12.30, sempre nell’ambito della programmazione regionale, riflettori sullo “Speciale vicino/lontano” condotto da Gioia Meloni e Gigi Zannini. In diretta dalla postazione mobile RAI nella Sala Antivari dell’Hotel Astoria, Angela Staude Terzani, il vincitore 2018 del Premio Terzani Domenico Quirico, Riccardo Staglianò e Maurizio Franzini.



Grazie alla media partnership di Radio1 RAI e della sede RAI Friuli Venezia Giulia, il pubblico del festival potrà assistere e vivere momenti “esclusivi”, a tu per tu con molti protagonisti di vicino/lontano 2018 assitendo alle due dirette radiofoniche, diventate parte del programma del festival.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain