Il Quartetto Adorno firma il gran finale della stagione di primavera della Chamber Music

Trieste (TS) - In un momento di forte declino musicale e sociale, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e negli anni del conflitto, il filosofo Theodor Wiesengrund Adorno, grande esponente della Scuola di Francoforte, individuava nella Musica da Camera una chiave di salvezza per perpetuare un rapporto umano scandito dai valori del rispetto e dall’anelito alla perfezione. Questo prezioso testimone di una “via” musicale e cameristica alla lettura armoniosa della vita è stato raccolto, nel ricordo e nel nome del pensatore tedesco, dal giovane Quartetto Adorno: al secolo Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violini, Benedetta Bucci viola, Danilo Squitieri violoncello. Un poker di “Giovani e appassionati” reduce dal Terzo Premio al prestigioso Concorso Borciani, dove ha conquistato anche il premio del pubblico e il riconoscimento speciale per la miglior esecuzione del brano “Di tumulti e d’ombre” di Silvia Colasanti.



Spetta all’Ensemble Adorno, dunque, il gran finale del cartellone di primavera della Stagione Cameristica 2018 dell’Associazione Chamber Music Trieste, lunedì 14 maggio, alle 20.30, al Teatro Verdi di Trieste (Sala Ridotto Victor De Sabata). Sarà un’imperdibile occasione per ascoltare i pupilli di un Maestro della musica del nostro tempo, Alfred Brendel, che li ha scelti per le sue lezioni concerto in programma a giugno, al Palazzo Ducale di Mantova intorno a Beethoven e a Schubert. Non a caso anche il concerto di Trieste sarà per il Quartetto Adorno una vetrina beethoveniana, con l’esecuzione del Quartetto in mi minore op.59 n.2 “Razumovskij”, cui faranno seguito pagine di Anton Webern (Fünf Sätze für Streichquartett op.5) e Claude Debussy (Quartetto in sol minore op.10).



Biglietti in prevendita da Ticket Point Trieste (tel. 040.3498276, info: www.acmtrioditrieste.it).



Diretta dalla musicologa Fedra Florit, la Stagione 2018 di Chamber Music è realizzata in collaborazione con il Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura, con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Mibact. Partner per la concertistica sono Banca Mediolanum, ITAS Assicurazioni, Suono Vivo - Padova e Zoogami, mediapartner Il Piccolo e la Rai.



Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Fondato nel 2015, si è perfezionato presso la Scuola di Musica di Fiesole con M. Da Silva, A. Nannoni, A. Farulli. Il Quartetto Adorno ha tenuto concerti per importanti Società Musicali Italiane come Amici del Quartetto di Reggio Emilia, Ravenna Festival, La Società dei Concerti di Milano, MITO Festival, Museo del Violino di Cremona, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Lucca Classica, Festival di Portogruaro. Vincitori, nell’ambito di “2016 ISA Internationale Sommerakademie”, del Premio “2. Wiener Schule Preis” per la miglior esecuzione di un quartetto appartenente alla Seconda Scuola di Vienna, si sono esibiti in diretta radiofonica per la ORF Radio KulturHaus di Vienna. Molto interessato alla musica contemporanea, il Quartetto è dedicatario del brano di Regis Campò Energy/Fly. Nel 2017 Quartetto Adorno è stato selezionato per il progetto “Le dimore del Quartetto” ed è stato nominato ensemble effettivo di ECMA - European Chamber Music Academy fondata dal Maestro Hatto Beyerle.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain