Notizie > Manifestazioni > 30 Aprile 2018



Vicino/lontano 2018 ricorda Giuseppe Impastato a 40 anni dall’assassinio dell’attivista siciliano

Udine (UD) - Il calendario delle anteprime del festival "Vicino/lontano" è segnato da una doppia, importante ricorrenza per la storia del nostro Paese. Il 9 maggio di 40anni fa venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, lo statista rapito dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978. La notizia oscurò completamente l’assassinio dell’attivista siciliano Giuseppe Impastato, ucciso nella notte tra l’8 e il 9 maggio su ordine – come ora sappiamo - del boss Gaetano Badalamenti. Il suo cadavere fu imbottito di tritolo e fatto saltare sui binari della linea ferroviaria Palermo-Trapani, per simulare un gesto suicida. Solo grazie all’impegno della madre di Peppino, la signora Felicia, e del fratello Giovanni – con il sostegno del Centro siciliano di documentazione di Umberto Santino e Roberta Puglisi - fu acclarata la matrice mafiosa dell’omicidio, riconosciuta anni più tardi anche dal Tribunale di Palermo.



Con un forte significato simbolico, esattamente 40 anni dopo, mercoledì 9 maggio alle 18.30 a Udine, nella Galleria fotografica Tina Modotti, vicino/lontano inaugura la mostra fotografica “La Voce di Impastato. Volti e parole contro la mafia”, con gli scatti del fotografo Elia Falaschi: si tratta dell’apparato iconografico del libro del giornalista Ivan Vadori che porta lo stesso titolo. Riprendendo il filo del documentario “La voce di Impastato” diretto dallo stesso autore, il volume raccoglie sei anni di interviste ai protagonisti dell’antimafia italiana: Giancarlo Caselli, Lirio Abbate, Carlo Lucarelli, Luigi Ciotti, Sandro Ruotolo e naturalmente ai familiari di Impastato: il fratello di Peppino, Giovanni, e la nipote Luisa, oggi presidente di Casa Memoria. Edito da Nuova Dimensione, il libro sarà presentato, fresco di stampa, a Casa Cavazzini venerdì 11 maggio, alla presenza di Ivan Vadori e di Elia Falaschi, in dialogo con le giornaliste Luana de Francisco e Cristina Savi.



Tre le sezioni della mostra: i ritratti a taglio reportage I Volti del coraggio, scattati nel corso delle interviste, una documentazione sui luoghi chiave della vita di Impastato e i ritratti Vedo, Sento, Parlo… Sono. La mostra sarà visitabile giovedì 10 maggio dalle 18 alle 21, dall’11 al 13 maggio dalle 10 alle 21 e fino al 27 maggio il giovedì e venerdì in orario 18-21, sabato 10-13 e 18-21, domenica 10-13.



Tra i percorsi espositivi di Vicino/lontano 2018, a pochi mesi dalla scomparsa di Jannis Kounellis, la mostra “Sindoni senza identità” vuole essere un omaggio al grande maestro dell’Arte Povera. La Stamperia d’Arte Albicocco esporrà nei propri spazi dodici incisioni dell’artista. La vernice è in programma venerdì 4 maggio alle 18.30: dopo il successo ottenuto dall’anteprima romana di “Kounellis - Impronte” ospitata all’Istituto Centrale per la Grafica di Palazzo Poli, Udine ospiterà l’ultimo capolavoro grafico del grande artista greco naturalizzato italiano, indiscusso protagonista dell’arte del XX secolo. Si tratta di un ciclo di 12 impronte grafiche al carborundum dei suoi celeberrimi “cappotti” neri, realizzate appositamente dall’artista nel suo atelier di Umbertide in Umbria, tra il 2014 e il 2016, dopo una paziente e laboriosa gestazione creativa e progettuale. Una serie che si annovera fra i capolavori assoluti dell’arte grafica contemporanea.



Vicino/lontano 2018 non rinuncia a incrociare i suoi percorsi con Medici Senza Frontiere, che quest’anno porta a Udine, in anteprima, la mostra fotografica “L’ospedale di tutte le guerre”, Attraverso gli scatti di Alessio Mamo racconta il programma di chirurgia ricostruttiva di Medici Senza Frontiere nell’ospedale di Amman, dove l’équipe chirurgica ha eseguito negli ultimi 10 anni più di 10 mila interventi. Tra le foto esposte anche il ritratto di Manal, premiato con il secondo premio nella categoria “People” al World Presso Photo 2018. L’inaugurazione è in programma venerdì 11 maggio, alle 18 a Palazzo Morpurgo. A disposizione del pubblico anche i visori 3D per “entrare” nel vivo dei vari progetti dell’Organizzazione che nel 1999 ha vinto il Premio Nobel per la pace.



Sempre venerdì 11, alle 18.30, inaugura nello spazio espositivo Make “A mani nude”, mostra fotografica a cura della coalizione internazionale Shipbreaking Platform. Gli scatti di Tomaso Clavarino e Isacco Chiaf - che interverranno con Nicola Mulinaris di Shipbreaking Platform - denunciano i costi umani e ambientali dello smantellamento navale in India e Bangladesh. È un problema che riguarda anche il nostro Paese. Negli ultimi 4 anni più di cento grandi navi italiane sono state smantellate sulle spiagge dell’Asia meridionale. Il nuovo regolamento europeo in materia entrerà in vigore il prossimo dicembre, ma l’Italia é uno dei pochi Paesi in Europa a non aver ancora approvato alcun sito di smantellamento sul territorio nazionale.



Ancora a "Vicino/lontano": mercoledì 2 maggio, alle 17, nella nuova sede Grandi Aule dell’Università di Udine (ingresso da via Tomadini) inaugurerà la mostra curata da Maurizio Guerri “L’occhio fotografico di Ernst Jünger”, una iniziativa a cura dell’associazione Territori delle idee. Dal 9 al 3 maggio, in Largo Ospedale Vecchio, saranno esposte open air le migliori immagini del contest fotografico #Disequality, lanciato su Instagram all’inizio di aprile da Constraint Magazine.



Alle diseguaglianze è ispirata anche la performance di street art “DisuguagliArte” di Francesco Patat "Kerotoo" in programma sabato 12 maggio, la mattina, in piazza Matteotti Le sperimentazioni del movimento futurista hanno guidato il percorso itinerante nel centro storico di Udine “Arte in libertà review. Dal Futurismo alla disobbedienza” che sabato 12 maggio da Largo Ospedale Vecchio, passando per piazza XX Settembre e via Cavour, approderà in piazzetta Lionello. Si ispira alle trasgressioni futuriste la performance “Esposizione in movimento” (ideazione e direzione artistica Ofelia Croatto e Giovanni Floreani), a cura delle associazioni Fare e Furclap, in programma domenica 13 alle 19 a Casa Cavazzini.



La 14ª edizione del festival "Vicino/lontano – Premio Terzani", dedicata a “Squilibri”, è in programma dal 10 al 13 maggio a Udine, ed è promossa dall’associazione culturale vicino/lontano, a cura di Paola Colombo e Franca Rigoni. Vicino/lontano 2018, con oltre 100 appuntamenti in calendario, si realizza grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, con il supporto di Saf, Coop Alleanza 3.0, Amga Energia & Servizi, Banca Popolare di Cividale, Federfarma, Confartigianto Udine, Ilcam, ProntoAuto e IdealService.