Notizie > Incontri > 25 Aprile 2018



“Appuntamento con l’autore”: a Sacile si presenta il romanzo “L’ultimo concerto” di Paola Cadelli

Sacile (PN) - Proseguono le molteplici iniziative chiamate a comporre l’articolato moisaico di eventi dell’ottava edizione di “Sacile è … La settimana della Cultura”, in corso in queste settimane nella città sul Livenza con il suo programma che spazia tra appuntamenti musicali, cinema, mostre, teatro e incontri. Il cartellone, che quest’anno declina le sue riflessione sul tema "Cultura è Benessere", propone per giovedì 26 aprile (ore 20.45, Palazzo Ragazzoni) un nuovo “Appuntamento con l’autore”: protagonista l’autrice Paola Cadelli che presenta il suo ultimo romanzo “L’ultimo concerto”, L’asino d’oro edizioni, che sarà intervistata dal giornalista e critico Alessandro Mezzena Lona. Completano l’incontro le letture a cura di Viviana Piccolo con Anna Pellegrino al pianoforte.



Specializzata in cardiologia e medico di base, nata ad Aviano, appassionata lettrice da sempre, Cadelli ha già pubblicato due romanzi: e se “Gli amanti di vetro” e “Il silenzio delle parole” potevano servirle da “prova generale”, questa sua terza opera narrativa dimostra la maturità nella costruzione narrativa, nel linguaggio e nella definizione dei personaggi. La bellezza, la musica, l’amore sono gli strumenti indispensabili che possono aiutare a rialzare l’uomo per evitare che la cultura della volgarità e della violenza possa prendere il sopravvento. Sullo sfondo di questa riflessione si intrecciano le vicende di Jeanne, pianista francese che vive a New York, una donna ribelle e trasgressiva, dotata di una straordinaria capacità artistica, e Leonardo, un medico italiano eccentrico e visionario. I due, pur incontrandosi soltanto in rare occasioni, rimarranno misteriosamente legati. A scandire il ritmo degli avvenimenti le note del Preludio n. 4 op. 28 di Chopin: con il suo ultimo concerto Jeanne sconfiggerà la crudeltà di chi voleva fare di quel preludio uno strumento di violenza, nella certezza che se qualcosa ci salverà, nel mondo, sarà la musica.



Tra il 27 e il 29 aprile, a Palazzo Ragazz oni-Salone degli Imperatori, in programma la mostra "Viaggio attraverso l’arte espressa nelle copertine dei vinili", a cura di Renato Portolan e Isabella Reale. All’astronomia è, invece, dedicata l’esposizione di sabato 29 aprile "Mostra e osservazione del cielo" alla Loggia del Municipio.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain