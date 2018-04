Notizie > Manifestazioni > 24 Aprile 2018



Presentata la manifestazione Trieste Running Festival 2018, dal 29 aprile al 6 maggio

Trieste (TS) - Il Trieste Running Festival, l’evento sportivo più partecipato del Friuli Venezia Giulia, organizzato da Apd Miramar in collaborazione con 42K, prenderà il via sabato 28 aprile, per concludersi domenica 6 maggio, una settimana all’insegna delle corse, che quest’anno si arricchisce con due convegni dedicati a tematiche sociali, una nuova competitiva da 7km e diverse iniziative sportive collaterali alle corse.



L'intero programma è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti tra gli altri il vicesindaco, il presidente dell'Apd Miramar Fabio Carini, associazione che organizza l'evento, il presidente dell'ASI regionale Enzo Esposito, il presidente provinciale della Fidal, il vicepresidente del Coni FVG Francesco Cipolla e Giulia Giberna, direttrice tecnica della manifestazione.



Si parte domenica 29 aprile con la Trieste SoloWomenRun, corsa femminile solidale, che per la prima volta approda in Porto Vecchio e conferma la pink color edition con il color blast finale all’insegna della biopolvere rosa. Per le prime tre classificate della Challenge, previsti superpremi Max Mara con buoni acquisto da 200, 150 e 100 euro. Si prosegue mercoledì 2 maggio al mattino con la Miramar Young, la corsa dei bambini in piazza Unità d’Italia, e alla sera con la Trieste SoloDoggyRun, con partenza e arrivo in piazza Unità d’Italia e un percorso tutto cittadino da 3km. Domenica spazio alla Generali Miramar Family, l’affollata non competitiva da Miramare, la nuovissima MiramaRun Challenge, sullo stesso tracciato ma con classifica finale, e la mezza maratona Trieste 21K che per la prima volta partirà dalla piazza centrale di Aurisina. Per tutti traguardo fissato in piazza Unità d’Italia. Tutti gli eventi principali saranno seguiti in diretta da Radio Punto Zero.



La Trieste 21K si preannuncia come una mezza maratona super internazionale (una trentina di Paesi rappresentati diversi) che ha già superato quota 1600 iscritti, con una crescita del 25% rispetto allo scorso anno. Grande successo anche per la Trieste SoloWomenRun, con quasi 800 donne che finora hanno aderito. Esaurite in pochi giorni le iscrizioni alla Miramar Young, con 2mila bambini che si preparano a correre. Sul fronte della Generali Miramar Family le iscrizioni al momento hanno raggiungo quota 1500.



Di rilievo anche alcuni appuntamenti collaterali. Sabato 5 maggio sarà la giornata dedicata agli eventi sportivi collaterali. Si comincia alle 10 nel bacino San Giusto con la Regata Senza Confini –Trofeo Ezio Ciriello, storica competizione di canottaggio, appuntamento alle 15.30 su Scala Reale, con i tuffi e le simulazioni di interventi di salvataggio a cura delle Unità Cinofile Operative UCIO. Alle 16, sulla piazza in Cavana, partenza della gara di Orienteering a cura del Gruppo Orientamento CAI XXX ottobre Asd. Il ritrovo, con le iscrizioni, è fissato alle 15. Dalle 15 alle 17.30 in piazza Unità d’Italia, si svolgeranno dimostrazioni sportive aperte al pubblico, per adulti e bambini, a cura di diverse realtà della città, con l'associazione Trieste Scherma Storica, dedicata allo studio delle arti marziali storiche europee, lo spazio per il calcio e gadget per bambini con il camp Campionissimi, gli esercizi collettivi con il Crossfit Audace Trieste, e il Tennis Club Triestino, che quest’anno compie 120 anni, che allestirà mini campi da tennis e percorsi di ginnastica per i bambini.



Ci sarà spazio anche per la San Patrignano Running.“Spirito di squadra, fair play, sacrificio, dedizione, lealtà, vittoria e sconfitta, rivincita e competizione: lo sport da sempre fa parte della proposta educativa e di recupero dalla droga di San Patrignano. Ogni anno si praticano oltre 100mila ore di sport, strumento essenziale nel percorso formativo e di recupero che la comunità offre ai suoi ragazzi”. Così la comunità spiega il servizio fornito ai giovani, parte dei quali sarà presente per la prima volta alla Trieste 21K domenica 6 maggio. Il San Patrignano Running Team sarà presentato ufficialmente in piazza Unità d’Italia sabato 6 maggio alle 18, con dodici atleti presenti. “Più di 1000 dei 1300 ragazzi della comunità – spiegano ancora – praticano con regolarità discipline sportive quali calcio, basket, volley, podismo e nuoto. Oltre a queste è presente il San Patrignano Running Team, che gode della collaborazione del professore Gabriele Rosa, che prende parte a gare di corsa e maratone. Fra queste la Maratona di New York, di Londra e di Venezia, tutte all’interno di progetti di raccolta fondi per sostenere le attività della comunità”.



Anche quest’anno il Trieste Running Festival è green grazie alla collaborazione con AcegasApsAmga: l’obiettivo è di ridurre il più possibile l’impatto ambientale dell’evento. E’ per questo che la manifestazione si fregerà del marchio “ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga, che significa attenzione totale all’impatto ambientale sia per chi organizza l’evento, sia per chi partecipa. Per questo motivo AcegasApsAmga interverrà sulla manifestazione attraverso diversi ambiti: installazione di un erogatore d’acqua di rete in città per ridurre il consumo di bottigliette di plastica, fornitura dei contenitori differenziati per tutta la durata dell’evento e potenziamento della raccolta differenziata lungo il percorso della Trieste 21K e della Generali Miramar Family Run (tra gli interventi, anche quest’anno lungo il percorso della corsa non competitiva verranno posizionati dei conta km provvisti di kit completo per la raccolta differenziata).



Il programma della manifestazione offre anche due interessanti convegni. Il primo è rivolto alle donne è si terrà sabato 28 aprile (ore 9.30) all’Auditorium del Museo Revoltella. “360GradiDonna”, così come avvenuto a Cagliari lo scorso marzo. anticiperà la tappa triestina della SoloWomenRun di domenica 29 aprile. Interverranno Laura Di Pinto, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, Federica Parri, psicologa e psicoterapeuta, presidente del Movimento Donne Trieste, Giandomenico Bagatin, consigliere dell’Ordine Psicologi Fvg, Roberta Rustia, matrimonialista e Isabella Fusiello, questore di Trieste. Nella seconda parte ci sarà la giornalista Paola Pellai, Isa Amadi, ideatrice di SoloWomenRun e la campionessa di ginnastica artistica Federica Macrì. Chiuderanno il convegno Andrea Di Lenarda, direttore del centro cardiovascolare di Trieste, Bruna Scaggiante, presidente della LILT, e Marina Bortul, coordinatrice Brest Unit Asuits.



Sabato 5 maggio invece sarà la volta del convegno “InDipendenze”, un viaggio nell’ uso e abuso di sostanze legali e illegali. Tra i relatori della mattinata, prevista sempre all’Auditorium del Museo Revoltella con inizio alle 9.30, ci saranno Agnese Collino, ricercatrice della Fondazione Veronesi, Virgilio Albertini, responsabile dell’ufficio accoglienza della Comunità di San Patrignano, l’assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Trieste, l’ispettore Marco Degrassi della Polizia Locale, le psicologhe del dipartimento dipendenze dell’Asuits, Antonia Contino e Cinzia Celebre, il direttore generale di Asuits, Adriano Marcolongo, Serena Bossi, referente Anlad Fvg, Stefano Scaini, campione di atletica leggera, e due ricercatori della Sissa, Stefano Canali e Marcello Turconi. I due convegni sono indirizzati anche agli studenti delle scuole, per informazioni è possibile contattare la mail: info@42k.it.



Per la Trieste SoloWomenRun le iscrizioni continuano, gratis per la Open non competitiva ogni giorno al negozio Max Mara, e per la competitiva online su solowomenrun.it o al negozio Wind di piazza Unità d’Italia. Per la Trieste Doggy Run le iscrizioni sono aperte al negozio Vanity Pet. Per Generali Miramar Family, Miramarun Challenge e Trieste 21K sono aperte online su triesterunningfestival.com e al negozio Wind di piazza Unità d’Italia.



Casa Miramar sarà il punto di riferimento per nuove iscrizioni e per il ritiro dei pacchi gara di Trieste 21K, Generali Miramar Family e MiramaRun Challenge alla sala Colonne del palazzo della Regione, in piazza Unità d’Italia, con ingresso dedicato sulle Rive. Aprirà i battenti alle 16 del 3 maggio, quando sarà disponibile solo per la Generali Miramar Family, fino alle 20, poi venerdì 4 e sabato 5, sarà aperta anche per i runner della Trieste 21K dalle 10 alle 19. Giovedì 3 maggio nel pomeriggio sarà inaugurato anche il villaggio sulle Rive “Abitare Miramar”, organizzato da Flash srl fino a domenica sera.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste