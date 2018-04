Notizie > Incontri > 18 Aprile 2018



Al Salone degli Incanti il racconto del restauro dell'Apoxyòmenos di Lussino

Trieste (TS) - Il capolavoro dell’antica Grecia che raffigura un giovane atleta nel momento in cui pulisce il suo strigile (in greco apoxyesis) con il pollice della mano sinistra, alto quasi due metri, volto efebico e muscolatura atletica, è stato ripescato nel 1999 nelle acque a est dell’isola di Lussino, in Croazia, a 45 m di profondità. Si tratta dell’Atleta di Lussino, raro esempio di originale greco in bronzo giunto fino a noi. Presentato da Rita Auriemma, ne parlerà, venerdì 20 aprile alle ore 18.00 al Salone degli Incanti di Trieste in un incontro aperto al pubblico e inserito nel programma degli eventi collaterali della mostra "Nel mare dell'intimità", Miljenko Domijan, già Soprintendente di Zara e viceministro della Cultura della Repubblica di Croazia, tutt'ora attivo nell'ambito della politica museale dell'area dalmata.



Al tempo tempo coordinò il recupero e il restauro dell'opera che a cura dell’Istituto di Restauro croato di Zagabria in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La scultura infatti era sfigurata da miriadi di concrezioni marine: dopo 4 anni di delicatissimi restauri manuali, si è rivelata un'opera di straordinaria fattura. Dal 2015 la statua è esposta al Museo dell’Apoxyomenos a Mali Losinj/Lussinpiccolo appositamente creato per lei. All’interno della mostra allestita a Trieste si può ammirare una replica moderna, identica all’originale.



Alle ore 17, visita guidata della curatrice della mostra Rita Auriemma (30 posti disponibili). Sbigliettamento a partire dalle 16.30. La visita è gratuita, l’ingresso alla mostra a pagamento e dà diritto a un posto riservato per la conferenza delle 18.00.



Info: www.nelmaredellintimita.it – tel. 040 3226862 (ore 9-19)





INFO/FONTE: Ufficio Stampa mostra "Nel mare dell'intimità"