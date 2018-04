Cultura > Musica > 14 Aprile 2018



Lunedì 16 aprile la Mitteleuropa Orchestra protagonista in concerto a Ravenna

Ravenna (--) - Lunedì 16 aprile alle ore 20.30, al Teatro Alighieri di Ravenna, ospite della stagione “Ravenna Musica” curata dall’Associazione Angelo Mariani in collaborazione con il Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, arriva la Mitteleuropa Orchestra, l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, guidata dal proprio direttore musicale stabile, Marco Guidarini, tra i migliori conductors della sua generazione.



Il Maestro Guidarini conta nel suo repertorio oltre settanta titoli operistici e più di duecento lavori sinfonici che caratterizzano una carriera sul podio dei maggiori teatri del mondo: dal Metropolitan di New York, alla Scala di Milano, dall’Opera di Sidney al Teatro Bolshoi di Mosca, dalla Deutsche Oper di Berlino allo Staatsoper di Monaco.



Definita “il biglietto da visita della Regione Friuli Venezia Giulia nel mondo”, la Mitteleuropa Orchestra discende da esperienze orchestrali pluridecennali e attualmente si avvale di 47 componenti stabili. Dopo l’Ouverture de Il Flauto Magico di Mozart, eseguirà al Teatro Alighieri il Concerto n. 2 per violoncello e orchestra di Haydn con la partecipazione, nella parte di solista, della giovane violoncellista Miriam Prandi, vincitrice nel 2014 del Primo Premio assoluto, unico assegnato nell’ambito delle quattro categorie per archi, al Rahn Musikpreis di Zurigo.



Concluderà la serata la celeberrima Sinfonia n. 5 di Beethoven.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra