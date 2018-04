Notizie > Attualità > 11 Aprile 2018



Premiati in Municipio i vincitori del "Carnevale di Trieste 2018 - 27° Palio dei Rioni"

Trieste (TS) - Una gremita sala del Consiglio comunale di Trieste ha ospitato oggi pomeriggio le premiazioni ufficiali dei vincitori del “Carnevale Triestino 2018-27° Palio dei rioni”, presenti, tra gli altri, l'assessore comunale al Turismo e Promozione del Territorio, la presidente del Comitato di coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Sabrina Iogna Prat, il presidente onorario e i rappresentanti dei rioni.



Questa la classifica finale completa:1 Valmaura - “A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria” 7463 punti; 2 Cittàvecchia San Giusto - “Jamaica no limits” 7298,5; 3 Roiano - “La luce” 7156; 4 Servola - “Servola si tinge di rosa” 6346; 5 Barriera Vecchia - “Coriandoli e serpentine” 5670; 6 Rozzol - “In fondo al mar” 5513,5; 7 San Giovanni - “Dentro e fora" 5166.



Nella sezione “bambini singolo”:1) La Sirenetta punteggio 2386; 2) Leoncina 2255; 3) L'inventore dei coriandoli 2154. Per “bambini coppia”:1) I gufetti punteggio 2807; 2) I Luciotti 2724; 3) I pesci 2550. Per “bambini gruppo”:1) Papagal papagal che ora xe punteggio 2931; 2) Le meduse 2633; 3) I ganpoli e la striga del mar 2309.



Nella categoria “adulti singolo”:1) Lady Europa punteggio 2780; 2) La mula pavon 2470; 3) Cipria 2315. Per “adulti coppia”:1) I gufi 2450; 2) I fuochi d'artificio 2230; 3) Re tritone e la regina del mare 2160. Per “adulti gruppo”:1) 50...più o meno special in rosa punteggio 2775; 2) Le Jamaicane punteggio 2710; 3) Sacheti no volemo e gnaca no paghemo 2480. Riconoscimenti, con una speciale medaglia di “Gran Maestro del Carnevale”, sono andati anche ai rappresentanti e alle “anime” dei diversi rioni, nonché a quanti si sono prodigati nel tempo per portare avanti e valorizzare questra tradizione di divertimento, costume e cultura.



Saluti e ringraziamenti a nome dell'Amministrazione comunale sono stati portati dall'assessore al Turismo che, sottolineando l'impegno e la passione profusa dagli organizzatori, ha anticipato, senza entrare ancora nel dettaglio, che il 2019 sarà un anno importante per un Carnevale di Trieste, chiamato ad essere sempre più europeo e internazionale.



Complimenti e ringraziamenti a tutti sono arrivati dalla presidente del Comitato di coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Sabrina Iogna Prat: “Questa mia prima edizione, l'edizione zero come l'ho definita, si è oggi definitivamente conclusa, ma sono felice di dire che, nonostante le difficoltà che abbiamo fin troppo spesso ricordato, anche quest'anno abbiamo dato dimostrazione che il Carnevale è l'espressione dell'allegria e del folclore di tutti ed è stata una bella edizione anche questa. Grazie pertanto a tutti coloro i quali hanno lavorato anche in condizioni difficili per la riuscita di questo evento e un sentito ringraziamento va all'Amministrazione comunale che lo co-organizza e agli sponsor istituzionali e privati che rendono possibile tutto questo. La collaborazione con l''Assessore al Turismo e Promozione del territorio con delega al Carnevale e tutto il suo Assessorato è fondamentale per la realizzazione di questa kermesse cittadina e, grazie all'assegnazione da parte del Comune dei nuovi spazi in Porto Vecchio per l'allestimento dei carri, per noi si prospetta un futuro più roseo, che ci permetterà nei prossimi anni di crescere e di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone”.



Il Carnevale di Trieste si è tenuto in co-organizzazione con il Comune di Trieste, Assessorato al Turismo e Promozione del Territorio, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione di Trieste Trasporti e AcegasApsAmga e con il contributo della Fondazione CRTrieste. Molto apprezzato anche quest'anno l'apporto delle bande, con “La Vecia Trieste”, che da tre anni è la banda ufficiale del Carnevale di Trieste, la “Banda Berimbau” che ha accompagnato la sfilata di Cittavecchia - San Giusto e le storiche “Banda Refolo”, i “Vikings” e la “Filarmonica di Santa Barbara”. Un ringraziamento particolare è andato anche ai volontari di Ase Motosoccorso, Cri, Corpo Pompieri Volontari e a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio e lungo il percorso che con il loro apporto hanno garantito la perfetta riuscita della festa.



Informazioni, notizie, immagini e le foto del Carnevale di Trieste 2018 di Ernesto D'Elia sono disponibili anche su: www.carnevaletrieste.it e sul relativo gruppo facebook.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste