Notizie > Attualità > 10 Aprile 2018



Giornata della cultura marina: a Trieste biglietto ridotto alla mostra “Nel mare dell’Intimità”

Trieste (TS) - Mercoledì 11 aprile si celebrerà in Italia, a partire da quest'anno, la Giornata del Mare, un'iniziativa volta a far crescere la cultura marinara nel nostro Paese che si affaccia per i due terzi della sua superficie sul mare. Una decisione del Governo apparsa sulla Gazzetta ufficiale di gennaio.



A Trieste il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell'ERPAC e il Comune di Trieste hanno preso spunto da questa iniziativa per permettere a tutto coloro che desiderano visitare la mostra "Nel mare dell'intimità. L'Archeologia subacquea racconta l'Adriatico" di entrare a prezzo ridotto per tutta la giornata di mercoledì 11 aprile. Ricordiamo che l'ingresso per i ragazzi fino a 19 anni è sempre gratuito.

Un'occasione per ricordare che il mare è cultura, fonte di scienza, economia, sport e tempo libero.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa mostra “Nel mare dell’Intimità”