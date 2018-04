Notizie > Manifestazioni > 07 Aprile 2018



“Scrivere, e leggere d’amore” chiude la 2ª edizione del festival "Isola delle donne"

Grado (GO) - Si conclude domenica 8 aprile la seconda edizione del festival "Isola delle Donne", promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune e curato da Federica Lauto, con il sostegno di PromoTurismo FVG, in collaborazione con GIT, Grado Spiaggia e Terme, e con Grand Hotel Astoria. Si è parlato di benessere e di felicità, delle questioni di genere e non poteva mancare, nella giornata conclusiva, un focus sullo “Scrivere, e leggere d’amore”.



"Isola delle Donne" propone domenica, alle 16.30 al Grand Hotel Astoria, un incontro che ci porterà “Da Giulietta alla Festa del Libro” per esplorare i sentimenti “formato parola”. Protagoniste di questo dialogo saranno Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge, Giovanna Tamassia, presidente del Club di Giulietta e Michela Zin, direttore Fondazione Pordenonelegge.it, coordinate dalla giornalista RAI Natascia Gargano. Tre donne in prima linea nella promozione della letteratura e dei sentimenti spiegano come nasce un festival di riferimento per la cultura italiana, pordenonelegge, e come si raccoglie il testimone della musa dell’amore per antonomasia, Giulietta. Esiste una scrittura “femminile”? Si puo’ parlare di una letteratura “di genere”? Queste e altre domande ci permetteranno di esplorare i meccanismi dei libri che raccontano l’amore e i sentimenti, ma anche di approfondire come ci si racconta, donne e uomini, quando si ha a che fare con le emozioni più intime: quelle che ogni anno portano migliaia di persone di tutto il mondo a confidarsi via lettera inviando la propria missiva semplicemente a “Giulietta, Verona”. Sicuri di poter alleviare le proprie pene d’amore raccontandole a un’amica immaginaria, eppure così capace di capire i palpiti del cuore.



La Fondazione Pordenonelegge.it ha intrecciato in questi anni una collaborazione con il Club di Giulietta attraverso il Premio letterario internazionale “Scrivere per amore”. La domenica dell’Isola delle Donne si apre con la ciclopasseggiata, in partenza alle 10 dal piazzale antistante l’Hotel Astoria: Massimo Cirri, voce del programma cult Caterpillar di Radio2 Rai, guiderà questo rilassante giro su due ruote tenendo anche a battesimo il nuovo ponte girevole di Grado che collega l’isola ad Aquileia. Sarà affiancato da Ludovica “Ladybike” Casellati, direttore di Viagginbici.com e insieme alle 11.30 dialogheranno della città più ciclabile d’Italia – Grado, appunto – e del piacere di essere sostenibili su due ruote nell’incontro pubblico in programma al Grand Hotel Astoria. Al festival, ancora, la “Radio delle ragazze”: le voci e i volti della sede RAI Friuli Venezia Giulia ci racconteranno una programmazione che ha una forte matrice “al femminile”, ma che sa parlare a tutti, senza distinzioni di genere, età, abitudini. Ci guiderà la giornalista Gioia Meloni, responsabile dei programmi in lingua italiana di RAI FVG, in dialogo con le conduttrici RAI Stefania De Maria e Cristina Serra.



La domenica si aprirà nel segno del wellness, con Paquita Dance Ballet dalle 10 all’Hotel Astoria: un dolce buongiorno per prendersi cura del proprio corpo. E alle 19 al Bar delle Terme ecco “l’Isola delle donne che cantano”: l’arrivederci in musica organizzato in collaborazione con il Festival della Canzone Gradese, a pochi giorni dalla conclusione della sua 52ª edizione.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain