Al compositore Gabriele Cosmi l’edizione 2018 del Premio Trio di Trieste

Trieste (TS) - Va al compositore Gabriele Cosmi l’edizione 2018 del Premio Trio di Trieste – Coral Award dedicata alla composizione per Duo, Trio e Quartetto con pianoforte e archi, promosso dall'Associazione Chamber Music in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena e con il sostegno del Conservatorio Tartini di Trieste e dell’Associazione Chromas. La Giuria internazionale, presieduta da Azio Corghi, ha scelto il brano "Concerto per pianoforte e strumenti" proposto da Cosmi fra una sessantina di partiture pervenute da autori di 18 Paesi del mondo.



La 19ª edizione del Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste - sezione Composizione cameristica è stata promossa in ricordo del compositore triestino Giampaolo Coral, per incrementare il repertorio contemporaneo dei duo, trii e quartetti con pianoforte e archi e la composizione per i piccoli organici cameristici.



Gabriele Cosmi, classe 1988, compositore sardo residente ora a Milano, è molto affermato a livello nazionale e internazionale: nel 2017 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il Premio Goffredo Petrassi, come miglior giovane compositore per l'anno 2015. Sarà lui a comporre entro il mese di ottobre prossimo i 5 brani inediti quali brani d'obbligo per le 5 categorie del "Premio Trio di Trieste" 2019. E sarà lui a vincere, al momento della consegna dei brani, il Premio di 9.000 euro messo a disposizione dalla Chamber Music, cui si aggiunge il Premio Speciale offerto da Monika Verzar Coral di ulteriori 4.000 euro. Il Premio di composizione è un "Premio Generali", che si avvale della collaborazione pluriennale con Assicurazioni Generali. I suoi brani saranno pubblicati da Rugginenti Editore s.r.l. - Music Publisher. Info: Associazione Chamber Music tel. + 39 040 3480598, www.acmtrioditrieste.it info@acmtrioditrieste.it



Gabriele Cosmi si è diplomato in composizione, con il massimo dei voti e la lode, al Conservatorio G. Palestrina di Cagliari ed al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Alessandro Solbiati. Di fondamentale importanza per il suo percorso artistico l'incontro con Ivan Fedele, con il quale si perfezione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha composto musica sinfonica, lirica, da camera e per il teatro eseguita in Italia (Milano, Roma, Venezia, Firenze, Torino, Cagliari...), Grecia (Atene), Stati Uniti (Boston, Los Angeles, San Francisco), Francia (Strasburgo, Parigi), Germania (Berlino, Dusseldorf), Gran Bretagna (Londra), Peru (Cuzco, Quito), Belgio (Bruxelles, Liegi), Spagna (Madrid, Valencia) Israele (Tel Aviv), Svizzera (Ginevra, Basilea, Lugano), Portogallo (Lisbona, Montijo), Polonia (Varsavia, Cracovia, Gdasnsk). Interpreti della sua musica figurano orchestre ed ensemble quali Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Coro dell'Orchestra Sinfonica del Teatro la Fenice di Venezia, Ensemble Sentieri Selvaggi, London Sinfonietta, Enesemble Contrechamps di Ginevra, New European Ensemble di Amsterdam, solisti de Ensemble Intercontemporain e Percussions de Strasbourg. Premiato in numerosi concorsi internazionali, nel 2013 è finalista al prestigioso Concour International de Geneve. Nel 2015 viene selezionato dalla Rai di Torino per rappresentare l'Italia durante l'International Rostrum of Composers dell'Unesco a Tallin.



Nel medesimo anno viene nominato compositore in residenza presso l'Académie de France a Roma (Villa Medici). Suoi lavori sono stati trasmessi da emittenti radiofoniche quali Rai Radio 3, RTP (Portogallo), Euro Classic, RTS (Svizzera), Radio France, RTV (Slovena), Radio Press (Corsica), ABC (Australia) e dalle emittenti televisive Rai 5, Rai Scuola e Rai Educational. Prossimi impegni prevedono la prima esecuzione assoluta di Io non sono Medea, per coro sinfonico ed organo, commissione del Gran Teatro la Fenice di Venezia per la stagione sinfonica 2017/2018. Una nuova composizione per ensemble, la cui prima esecuzione è affidata alla London Sinfonietta, è in programma in marzo 2018 a Londra, su commissione de London Ear Festival. Musica per oboe ed archi, programmata per la stagione 2018 in prima esecuzione al Teatro Verdi di Pisa, commissione della Stagione dei Concerti della Normale. La sua musica è edita da Edizioni Suvini Zerboni di Milano.





