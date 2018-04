Notizie > Manifestazioni > 03 Aprile 2018



Una studentessa spagnola vince il concorso internazionale “Videocinema&Scuola” 2018

Pordenone (PN) - E’ una studentessa universitaria spagnola la vincitrice del Premio “Videocinema&Scuola” 2018, il concorso internazionale di Multimedialità promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone e da Presenza e Cultura per migliaia di studenti di tutta Italia, ma anche dall’estero. Teresa Bieger di Madrid, Master Macromedia alla Hochschule fuer Medien und Kommunikation di Colonia, con “The tragedy of Mr. Chu” ha coniugato le suggestioni del cinema muto alla frenetica rappresentazione del quotidiano di una città contemporanea, conquistando la giuria composta da Angelo Bertani, Guido Cecere, Daniele Dazzan, Fulvio Dell’Agnese, Patrizio De Mattio, Lisa Garau e Loredana Gazzola, Martina Ghersetti, Francesca Muner, Luciano Padovese, Giorgio Simonetti, Maria Francesca Vassallo e Giorgio Zanin.



Oltre un centinaio i lavori in gara alla 34ª edizione del concorso: elaborati provenienti da Forlì Cesena, Gorizia, Matera, Modena, Napoli, Padova, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza. Interessante coinvolgimento delle Università di Pordenone e Venezia, nonché dalla Spagna. Le opere premiate sono duplicate in dvd a disposizione delle scuole partecipanti al Concorso e a disposizione presso la Videoteca del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, per tutti visibili in www.centroculturapordenone.it/cicp.



Appuntamento per la cerimonia di premiazione domenica 8 aprile alle 10 al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone: sarà come sempre una grande festa aperta alla partecipazione della città. Maestri di cerimonia saranno ancora una volta i Papu, al secolo Andrea Appi e Ramiro Besa, protagonisti di una cerimonia coinvolgente e interattiva.



Nella sezione Scuola Secondaria di Secondo Grado il Premio Presenza e Cultura va a Gabriele Netto di Cordenons (PN), Classe 2ª, Liceo Leopardi Majorana, Pordenone per “Avere 15 anni (non è una cosa facile)”: un ironico bilancio del proprio – breve – passato, per puntare l’obiettivo sul proprio futuro, sorridendo. Una menzione va al lavoro delle classi 5ª B, F e H, indirizzo Audiovisivo e Multimediale, Liceo Artistico Giovanni Sello di Udine: “MaraveeMindMeravigliosaMente” si è integrato al progetto della rassegna di arte contemporanea friulana.



Nella sezione Scuola Secondaria di Primo Grado il Premio Centro Culturale Casa A. Zanussi va all’Istituto Comprensivo “49ª Toti – Borsi – Giurleo” di Napoli, progetto “Rigeneriamo le nuove generazioni”, per “Frutta secca”, una fiction ben ritmata e ricca di suspense. Segnalato il lavoro “Menti in ballo” degli studenti del Centro Storico dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro di Pordenone. Il Premio Comune di Pordenone per la Scuola dell’infanzia e/o Primaria va alla classe 1ª B della Scuola Primaria Bersani dell’Istituto Comprensivo 3 di Forlì per “Bambini a colori a Forlì”, un video frame to frame, animato da simpatici e colorati personaggi in plastilina. Segnalato l’emozionante lavoro delle classi 3ª A, B e C, della Scuola Primaria Cesare Battisti di Fiume Veneto (PN). Assegnati anche il Premio Regione Friuli Venezia Giulia: Undici Paesi che ti stupiranno”, della classe 3ª B, Scuola Primaria Gabelli di Pordenone, presenta una variegatissima e multietnica classe di una scuola pordenonese, nel cuore della città che va trasformandosi. Il Premio Fondazione Friuli va a “Figli dell’epoca” di Annalisa Michielini, del Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Vittorio Veneto (TV): un lavoro breve ma incisivo per dimostrare che possono passare messaggi seri anche attraverso forme lievi e apparentemente scanzonate. Infine il Premio Crédit Agricole Friuladria va ad Alessandro Pivetta di Montebelluna (TV), dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per “La gabbia”, un video che stigmatizza l'uso compulsivo e ossessivo della rete e dei social network.



Il concorso "Videocinema&Scuola", patrocinato da Mr Thorbjørn Jagland, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, è realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, nonché la collaborazione del Centro Culturale Casa A. Zanussi, Electrolux e il contributo di Crédit Agricole FriulAdria. Le opere premiate sono duplicate in dvd a disposizione delle scuole partecipanti al Concorso, resteranno a disposizione presso la Videoteca del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone e visibili in www.centroculturapordenone.it/cicp.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain