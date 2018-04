Notizie > Incontri > 03 Aprile 2018



A Casa Zanussi si parla di diseguaglianze, nuove povertà e riforme con Valeria Filì

Pordenone (PN) - In Friuli Venezia Giulia sono circa 20mila le famiglie potenzialmente beneficiarie della misura di sostegno al reddito: una su cinque, infatti, non supera il tetto dei 6mila euro stando all’analisi delle "Dichiarazioni sostitutive uniche" (Dsu) elaborate e verificate nell’anno 2016 dai Caaf della Cgil del Friuli Venezia Giulia (dati Ires Fvg 2017). E sono oltre 18 milioni, secondo i dati Istat, gli italiani a rischio povertà ed esclusione sociale: molti di questi possiedono attualmente un’occupazione.



Squilibri, diseguaglianze socio-economiche e nuove povertà sono oltre la soglia di emergenza: se L’Italia non transiterà rapidamente verso un modello di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, resterà lontanissima dagli Obiettivi di sviluppo in scadenza da qui al 2020 e al 2030 secondo l’Agenda ONU sottoscritta anche dal nostro Paese nel 2015. Quali ricette e soprattutto quali riforme di sistema potrebbero invertire la rotta di questo “Titanic” sociale? Certamente si pone l’urgenza di «Ripensare “al” welfare”», così come di «“Ripensare “il” welfare».



Diseguaglianze, nuove povertà e riforme sono al centro dell’appuntamento conclusivo della 34ª edizione degli Incontri di Cultura Economica promossi a Pordenone dall’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone. Giovedì 5 aprile alle 15.30, nell’auditorium del centro culturale "Casa Zanussi" di Pordenone, ne parlerà Valeria Filì, professoressa ordinaria di diritto del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito dell’incontro introdotto dal giornalista Giuseppe Ragogna, vicedirettore del Messaggero Veneto.



Nuovi lavori, impresa 4.0, sostenibilità del Welfare, “basic income” ovvero reddito minimo di cittadinanza, natalità e occupazione in picchiata saranno i temi su cui ci si confronterà per l’occasione. L’attività di ricerca di Valeria Fili, di carattere giuridico, è rivolta all’analisi di tematiche concernenti il diritto del lavoro, il diritto del mercato del lavoro, il diritto della previdenza e assistenza sociale, le relazioni sindacali, le pari opportunità e il diritto antidiscriminatorio. È autrice di due monografie e un centinaio di saggi e articoli.



L’ingresso è aperto alla città, con dibattito conclusivo.



L’economia circolare come motore di ripresa e visione concreta di futuro ispira tutti gli appuntamenti del ciclo 2018 di cultura economica dell’IRSE: e sono tutti consultabili attraverso la ricca video-documentazione predisposta sul sito IRSE http://www.centroculturapordenone.it/irse.

Gli incontri sono realizzati con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e in stretta partnership con Fondazione Friuli e Crédit Agricole Friuladria.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain