Cultura > Musica > 31 Marzo 2018



Arriva a Firenze il progetto "Turoldo vivo, parole e musica per un domani"

Udine (UD) - A seguito del notevole successo ottenuto da pubblico e critica, il progetto pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, prosegue in primavera il suo percorso con una importante tappa fiorentina. Sabato 7 aprile, alle ore 20.45, nella suggestiva cornice della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze, avrà luogo lo spettacolo-concerto “Liturgia della riflessione”, un imperdibile concerto per voci recitanti, coro, solisti ed orchestra.



L’appuntamento sarà ricco di letture, interpretazioni attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada, con la collaborazione dei Servi di Maria della Basilica di Firenze, dei coristi della Fenice di Venezia, di un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e stupire lo spettatore.



Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia Petrova, comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. Ad inaugurare il progetto, tutto dedicato alla figura di Padre David Maira Turoldo, sarà però la presentazione del libro “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani” a cura di Fabio Turchini, che si terrà il 7 aprile, sempre nella Basilica della Santissima Annunziata, Sala dell’Annunciazione, alle ore 17.30.



Domenica 8 aprile, a chiudere l’incontro in Toscana, sarà la solenne liturgia in ricordo di Padre David, cantata nella Basilica, a partire dalle ore 11.30.



Terminata la tournée fiorentina, il progetto continuerà in Friuli giovedì 26 aprile, alle ore 20.30, presso la Sala Conferenze di Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, dove Fabio Turchini presenterà il suo libro alla comunità.



Il progetto "Turoldo Vivo" ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, promotrice del Progetto, al quale sono vicini anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra