Notizie > Manifestazioni > 23 Marzo 2018



Sabato 24 marzo ritorna il “Mercato dei Tritoni” in Piazza Vittorio Veneto

Trieste (TS) - Proseguono gli appuntamenti con il “Mercato dei Tritoni”, il Mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case che si svolgono il quarto sabato di ogni mese nel 2018 in Piazza Vittorio Veneto in co-organizzazione con il Comune di Trieste: una selezionatissima vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, dischi, modellini, fumetti e creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione.



La quarta uscita del “Mercato dei Tritoni” a cura dell'associazione culturale "Cose di Vecchie Case", dopo la sospensione per maltempo di febbraio, si svolgerà sabato 24 marzo 2018 in Piazza Vittorio Veneto.



Ad ogni uscita saranno presenti una cinquantina di espositori, particolarmente selezionati. In considerazione della collocazione centrale e vicina allo storico palazzo delle Poste e ad attività commerciali stanziali, il “Mercato dei Tritoni” avrà un alto contenuto in termini qualitativi.



Grande spazio verrà riservato soprattutto al piccolo antiquariato, modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati.



Gli eleganti gazebi (strutture ombreggianti di 3 metri per 3), esporranno anche prodotti dell'artigianato e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali.



Tra i prodotti dell'artigianato artistico e hobbistico proposti spiccano creazioni in legno, vetro e ceramica. E poi piatti decorati, quadri composti da fiori secchi, pietre colorate a guisa di animali, oggettistica in vetro finemente lavorata, tomboli (ricami e merletti antichi), uncinetto, monili in pietra e rame, vetri di Murano, saponi artistici, targhe in legno dipinte a mano, dipinti su seta. E ancora artigianato artistico ed eccezionali prodotti di bigiotteria, composizioni in perline, conchiglie, decoupage, country e patchwork rigorosamente “hand made”.



A conferire ulteriore interesse, la presenza di espositori provenienti dall'intera regione in grado di conferire una particolare varietà rispetto all'usuale proposta. E tra gli artigiani, rigorosamente hobbisti, spicca soprattutto la presenza di giovani, sempre più interessati ad intraprendere un'attività che può portare a grandi soddisfazioni, anche lavorative.



Le iniziative proposte intendono diventare un appuntamento fisso che possa attrarre con regolarità la cittadinanza e i sempre più numerosi turisti in arrivo in città.



Attiva dal 1998 in tutta la regione, l'associazione, che vanta attualmente oltre 350 iscritti, grazie alla ormai quasi ventennale esperienza nel settore organizza eventi con oltre 100 espositori privati tra collezionisti, hobbisti, artisti e artigiani in collaborazione con le amministrazioni comunali di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, Grado, Monfalcone, Palmanova, Gradisca d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Bordano e vanta altre esperienze organizzative nel campo degli eventi musicali e per i bambini.



Le prossime uscite del mercatino di piazza Vittorio Veneto (battezzato “Mercato dei Tritoni” per la presenza dell’attigua omonima fontana), dalle 8 alle 17, si terranno (tempo permettendo: in caso di forte pioggia o vento verranno infatti annullate) il 28 aprile, 26 maggio, 23 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22 dicembre 2018.



Per informazioni, Associazione culturale "Cose di Vecchie Case", tel. 3477184336

Facebook: Associazione-Culturale-Cose-di-Vecchie-Case-Trieste

E-mail: cosedivecchiecase.trieste@virgilio.it





INFO/FONTE: Ufficio Stampa associazione culturale "Cose di Vecchie Case"