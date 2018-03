Cultura > Musica > 22 Marzo 2018



Si presenta il cd dalla Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni dedicato a Tartini

Trieste (TS) - Venerdì 23 marzo alle ore 17.30, al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nella sua sede di Palazzo Gopcevich (via Rossini 4), avrà luogo la presentazione del nuovo CD registrato dalla Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni contenente musica di Giuseppe Tartini in prima registrazione assoluta che è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista Amadeus nel numero di marzo ed è ora disponibile in edicola.

Introdotti dall’Assessore alla Cultura e dal Conservatore dello “Schmidl” Stefano Bianchi, intervengono Maestro Massimo Belli e la musicologa Margherita Canale.



Il CD è stato registrato dalla Nuova Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli insieme a Laura Marzadori, violinista italiana affermata a livello internazionale, e contiene due Sonate a Quattro per archi e, in prima registrazione assoluta, due Concerti inediti per violino e archi. I manoscritti sono stati ritrovati e segnalati dalla musicologa Margherita Canale.



Il progetto è stato organizzato dalla Nuova Orchestra da camera “Ferruccio Busoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l’Azienda Turismo FVG e la Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.



Per maggiori informazioni consultare il sito dell'orchestra “Ferruccio Busoni” www.orchestrabusoni.it e la pagina facebook e il sito di Amadeus www.belviveremedia.com.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste