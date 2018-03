Notizie > Attualità > 20 Marzo 2018



Concluso il cammino, Visioni in Movimento FVG passa alla produzione cinematografica

Aquileia (UD) - Visioni in Movimento FVG, la Scuola di Cinema che si fa camminando è terminata ieri, lunedì 19 marzo ad Aquileia dopo 4 giorni di cammino.

Finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, "La Scuola di Cinema senza sedie" promossa dalle associazioni Mattador di Trieste e Visionaria di Siena ha portato le due giovani film-maker vincitrici della prima edizione del concorso Visioni in Movimento FVG, Ludovica Mantovan e Isabella Aquino, lungo le antiche vie che collegano Trieste ed Aquileia attraverso il Sentiero Rilke fino al paese rurale di Medeazza, attraverso il Parco tematico sulla Grande Guerra fino alla Riserva Naturale dell’Isola della Cona, per raggiungere la città di Grado e concludere ad Aquileia per un totale di 70 km. Preziosi in questo senso la collaborazione con l'ente PromoTurismo FVG, anche con la partecipazione dei Social Ambassador, e il supporto di Montura, marchio specializzato in abbigliamento sportivo.



La strada favorisce lo scambio e l’osservazione e oltre ad arricchire gli allievi, li suggestiona con la bellezza dei luoghi attraversati. Un percorso di “nutrimento” creativo a 360° che a tappe svela ai partecipanti nozioni fondamentali del fare cinema.



Nel gruppo in cammino i registi Matteo Oleotto e Alessandro Rossetto, i compositori Stefano Schiraldi e Simone Biasiol, il location manager Gianluca Novel, lo scenografo Andrea Gregoretti, con la coordinazione di Giulio Kirchmayr e Pietro Caenazzo di Mattador e Giuseppe Gori Savellini di Visionaria e la direzione dello stesso Oleotto.



Ora Ludovica e Isabella si dedicheranno alla produzione dei loro film, i quali dovranno avere una durata inferiore a 15'. Le riprese verranno effettuate sullo stesso cammino già affrontato in precedenza e con l’ausilio di due troupe leggere e senza il supporto di veicoli di trasporto.

Il 26 aprile i due lavori saranno infine proiettati al Teatro Miela di Trieste mentre al territorio giuliano e friulano resterà una nuova via da valorizzare e promuovere ai futuri trekker e pellegrini in cammino attraverso i nostri territori.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Premio Mattador