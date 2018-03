Cultura > Musica > 17 Marzo 2018



La Mitteleuropa Orchestra a Lignano Sabbiadoro con lo "Stabat Mater" di Rossini

Lignano Sabbiadoro (UD) - La nuova sinergia tra l’Orchestra Sinfonica regionale e il Comune di Lignano partirà lunedì 19 marzo, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Duomo di Sabbiadoro, dove la Mitteleuropa Orchestra, diretta dal maestro Nicola Valentini, sarà protagonista insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto dal maestro Cristiano Dell’Oste, nell’esecuzione del celebre "Stabat Mater" di Rossini. Solisti d’eccezione il tenore, Juan Pablo Dupré, il contralto, Mae Hayashi, il soprano, Mariana Valdés e il basso, Pablo Ruiz.



Il concerto è a ingresso libero.



Nel 1841, Gioacchino Rossini (1792-1868) venne a sapere dall’editore Troupenas di Parigi che gli eredi di Don Varela avevano venduto il suo "Stabat Mater" del 1832 all’editore Aulagnier. A seguito di una lite giuridica fra i due editori, che ebbe larga eco sulla stampa francese, Rossini fu costretto a ritirare dalla circolazione la prima versione dello "Stabat", che comprendeva sei brani di Giovanni Tadolini, e a completarne la composizione aggiungendo quattro nuovi brani. In questa versione definitiva, lo "Stabat Mater" fu eseguito la prima volta a Parigi, al Theatre Italien, il 7 gennaio del 1842, con un successo memorabile.



Una melodia straordinaria eseguita in un concerto irrinunciabile, fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Ada Iuri che ricorda come “l’abbraccio di Lignano alla Mitteleuropa Orchestra vuole essere una rinnovata interazione che si inserisce all’interno di un progetto in cui Lignano è la principale vetrina delle eccellenze della Regione Friuli Venezia Giulia. Se la musica è uno degli aspetti più importanti per le occasioni culturali e ricreative dell’estate, offrire la grande musica della Sinfonica Regionale sarà un ulteriore segno di ospitalità e di accoglienza della Città di Lignano ai suoi ospiti“.



Lo "Stabat Mater" di lunedì 19 marzo è il primo di tre concerti con diversi stili musicali per sottolineare la grande capacità interpretativa dell’orchestra del Friuli Venezia Giulia.



“Seguiranno un omaggio a Frank Sinatra per la musica leggera dell’estate previsto per il 20 luglio e l’universale messaggio europeo della Nona Sinfonia di Beethoven il 6 ottobre, veri e propri regali dell’orchestra a un pubblico di tutte le età, capace di capire e di emozionarsi ascoltando intramontabili capolavori della musica di ogni tempo”.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra