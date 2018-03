Notizie > Attualità > 16 Marzo 2018



"Pisus - Animazione urbana", anteprima sabato 17 marzo con il format “The local artist is present”

Trieste (TS) - Ritorna anche quest’anno il progetto "Animazione urbana" promosso dal Comune di Trieste, Assessorato all'Educazione, Scuola Università e Ricerca, nell’ambito del progetto PISUS. Aspettando il weekend di spettacoli, laboratori ed animazioni (previsto per sabato 24 e domenica 25 marzo), sabato 17, alle 11.30, presso il ristorante “Ai Fiori” di Piazza Hortis e alle ore 18.00 presso il “MUG Bakery” in piazza Ortis, ci sarà l'anteprima con il format “The Local Artist Is Present”, proposto da Creaa Snc. Il format si rivolge a cittadinanza e turisti con una serie di incontri secondo la modalità d'intervista e verranno ospitati nei locali pubblici e negli esercizi commerciali di cittavecchia. Il programma di Pisus proseguire sabato 24 e domenica 25 marzo.



“PISUS” - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile è un progetto co-finanziato dal fondo nazionale PAC (Piano di Azione Coesione) tramite la regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, è finalizzato a elaborare un piano che incrementi l’attrattività del centro storico di Trieste dal punto di vista turistico-culturale e stimoli lo sviluppo e la crescita economica anche attraverso un sempre migliore utilizzo del vasto e articolato patrimonio culturale esistente e secondo un approccio di sostenibilità ambientale. Oltre al Comune di Trieste, il progetto vede coinvolta la Camera di Commercio come partner e co-beneficiario.



Il progetto di "Animazione urbana" previsto nella città di Trieste all’interno del progetto PISUS coinvolge le aree urbane tra Piazza Cavana, via di Cavana, via del Pesce e Piazza Hortis e prevede, per il 2018, la realizzazione di vari eventi, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie con lo scopo di valorizzare il contesto urbano delle aree interessate e di rafforzare le capacità attrattive della città in generale. Gli eventi vengono realizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio: Associazione Kallipolis, Creaa snc, Coop Nativi, La Bottega dei Sogni, Compagnia La Fa Bù, Cooperativa Querciambiente Ecospace, Compagnia Petit Soleil. Gli eventi comprendono momenti di intrattenimento e attività di animazione e offrono spunti di riflessione sul senso di appartenenza degli abitanti alla realtà triestina.



Informazioni:

Comune di Trieste

Ufficio Scuole e Logistica, Università e Ricerca

http://www.triestescuolaonline.it



Società Cooperativa Arteventi:

animazione@arteventiudine.it

FB: PISUS Trieste - animazione urbana





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste