Il Festival di musica per bambini prosegue in via Capitelli con "Storia di una stella Marina"

Trieste (TS) - Casa della Musica / Scuola di Musica 55 di Trieste dopo il primo doppio tutto esaurito del debutto, continua con il secondo appuntamento del decimo Festival di Musica per bambini, anche esso in doppia replica: all'auditorium di Casa della Musica di Trieste va in scena "Storia di una stella marina", sabato 17 marzo alle 11 e alle 17. Una fiaba sognante, ideata da Annalisa Metus e Vincenzo Stera che hanno curato rispettivamente anche le scenografie pop-up e la storia.



Racconta di una stella marina, molto coraggiosa, che ha un grande sogno: incontrare le sue sorelle, le stelle del cielo e stare con loro almeno una notte. Decide quindi di partire dal profondo del mare per arrampicarsi fino alla punta di un grande scoglio. E' un poetico viaggio difficile e avventuroso, con molte sorprese e incontri curiosi. Una delicata fiaba per comprendere il valore dell’amicizia e della solidarietà, per conoscere l’ambiente marino di scogliera, da gustare con gli occhi e con le orecchie.

Le musiche di "Storia di una stella marina" sono a cura di Daniele Dibiaggio e dello stesso Stera e ad animare la storia sono Sara Zanini (voce narrante), Dibiaggio al pianoforte e Stera a flauti e percussioni ; Annalisa Metus segue la narrazione "in movimento" grazie ai suoi preziosissimi e magici pop up. Lo spettacolo, una Produzione del Festival di musica per bambini con Festival Wunderkammer – mini W, è pensato per i piccoli dai 3 ai 6 anni.



Il festival continua mercoledì 21 marzo con l'attesissimo l'appuntamento al Teatro Stabile Sloveno con "Bastiano e Bastiana", opera Singspiel, capolavoro giovanile di Mozart.



Il decimo compleanno del Festival di Musica per bambini con il supporto da parte dei più interessanti attori culturali di Trieste, più numerosi di anno in anno: insieme al Comune di Trieste, tornano anche quest'anno la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, il Festival Wunderkammer, il Conservatorio di Musica Tartini, l'Immaginario Scientifico, l'Aurora Ensemble e Comunicarte. Tra i nuovi compagni di viaggio sono Rai Radio Kids - che affianca il prezioso intervento ormai consolidato della Sede Rai del Friuli Venezia Giulia, entrambe media partner del Festival, e l'Associazione Internazionale dell'Operetta. Coordinamento e direzione artistica sono come sempre affidati a Gabriele Centis e Vincenzo Stera.



Tutte le informazioni sul Festival, sui biglietti e sulle prenotazioni sono disponibili in Segreteria di Casa della Musica: tel. 040 307309, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì anche dalle 10 alle 12 oppure scrivendo a info@scuoladimusica55.it





INFO/FONTE: Ufficio Comunicazione Festival di musica per bambini