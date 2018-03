Cultura > Film > 15 Marzo 2018



Rossetti, aspettando "Sunset Boulevard": al Giotto il film “Il viale del tramonto” di Billy Wilder

Trieste (TS) - Venerdì 16 marzo gran finale per “Waiting for… Sunset Boulevard”, il ciclo di incontri e eventi collaterali che hanno introdotto il pubblico al grande musical internazionale atteso a Trieste fra il 21 e il 25 marzo.

Venerdì alle ore 18 e in replica alle ore 20 al Cinema Giotto grazie alla collaborazione con EGM Cinema, verrà trasmesso il film di Billy Wilder “Il Viale del Tramonto” con Gloria Swanson e William Holden da cui il musical è stato tratto. Sia alle 18 che alle 20 la proiezione sarà introdotta dal giornalista Umberto Bosazzi, esperto e appassionato di cinematografia e grande conoscitore della filmografia e del linguaggio cinematografico di Billy Wilder. I biglietti saranno in vendita a €7,50 con riduzioni a €5 (e prezzo speciale a €3,50 per gli abbonati del Rossetti).



Dopo una così ampia introduzione non resterà che accostarsi con soddisfazione alla magia di “Sunset Boulevard”: le repliche saranno sia serali alle 20.30 (ogni giorno da mercoledì 21 a domenica 25 marzo) sia pomeridiane con inizio alle 16 (nel weekend, il 24 e il 25 marzo). Gli acquisti si possono effettuare nei consueti punti vendita dello Stabile regionale, dal circuito vivaticket o entrando dal sito del teatro www.ilrossetti.it.





