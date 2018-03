Notizie > Attualità > 15 Marzo 2018



Progetto "Questa Volta metti in scena... Peter Pan": evento finale a Casa Cavazzini

Udine (UD) - Venerdì 16 marzo alle ore 11.00 a Casa Cavazzini, sede del Museo di Arte Moderna e contemporanea di Udine andrà in scena l'evento conclusivo di "Questa Volta metti in scena... Peter Pan", che prevede la proiezione del docufilm con i protagonisti di questa 13ª edizione e la presentazione del ricco catalogo edito in tre lingue, che ne ripercorre tutte le tappe.



Il progetto è stato avviato a maggio, con la mostra d'autore che ha visto declinare la figura del celebre personaggio della fiaba di Barry - tema di quest'anno - in 3 percorsi fotografici al Museo Sartorio e alla Casa della Musica di Trieste, ed è proseguito poi con le esposizioni a Trieste e in Slovenia con le opere dei giovani autori, dopo aver sviluppato gli stage in quattro scuole e il concorso artistico.



Il format si propone di analizzare l'arte quale strumento della contemporaneità, e lo fa mettendo in campo tematiche sempre diverse che di anno in anno toccano le corde del sociale, della cultura e della scienza, sensibilizzando l'attenzione e la diffusione popolare dei nuovi linguaggi espressivi dell'arte contemporanea.



Un ricco calendario di attività, esposizioni, stage formativi, incontri ed un concorso artistico, che ha visto la partecipazione anche di un folto gruppo di giovani provenienti dalle scuole superiori di diversi indirizzi della regione, della Slovenia e della Svizzera, per un dialogo e un confronto su un tema di valenza sociale e collettiva.



A Casa Cavazzini il docufilm ripercorrerà le varie tappe del progetto, arricchito dalle testimonianze di alcuni dei partecipanti, per la precisione ben 58 intervistati, tra docenti, alunni e visiting professor. Scopriremo cosa rappresenta Peter Pan ai giorni nostri, se i giovani vogliono diventare grandi o preferiscono rimanere degli eterni adolescenti, sentiremo poi chi ha le idee ben chiare su cosa fare da grande e chi invece non sa ancora nulla. Una tavolozza variopinta di impressioni ed espressioni su chi siamo e saremo, dove stiamo andando e di cosa abbiamo bisogno, che ha visto la partecipazione anche dei più piccoli, la classe 5B della scuola I.Nievo di Premariacco Udine, coordinati dalla docente Giuliana Fedele.



Questa Volta metti in scena...Peter Pan ideato e diretto da Lorena Matic con l'organizzazione dell'Associazione culturale Opera Viva, si realizza con bando della Regione FVG Assessorato alla Cultura e il contributo della ZKB, e la collaborazione del Comune di Trieste, Comune di Duino Aurisina, Comune di Udine, Comune città di Capodistria, la CAN Tartini di Pirano, le Obalne Galerije Piran, RTV Koper Capodistria e la Ong Para Ti di Rio de Janeiro.



Il volume, di oltre 130 pagine, edito in italiano, inglese e sloveno, che pubblica al suo interno un nutrito numero di immagini delle mostre e dei vari momenti del progetto, verrà omaggiato ai partecipanti e ai presenti.



Per Info: facebook Opera Viva Trieste, www.assocoperaviva.it





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Opera Viva Trieste