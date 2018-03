Notizie > Manifestazioni > 06 Marzo 2018



Alla Weinmesse di Innsbruck i Vini Franchini: Eccellenza a 360 gradi

Innsbruck (--) - La Weinmesse edizione 2018 (1-3 Marzo 2018) di Innsbruck è la più grande fiera del Tirolo dedicata ai vini di qualità.



175 espositori provenienti da 7 nazioni diverse offriranno al pubblico un vasto panorama di 1500 vini frutto di oltre 30 vitigni nazionali e internazionali, assieme a una selezione di distillati, brandy e vini frizzanti di altissima qualità.



Tra la grande varietà di proposte nazionali ed estere presentate si distingue la produzione dell’Azienda Franchini di Negrar in provincia di Verona.



L’Azienda è situata in Località Forlago, nel cuore della Valpolicella Classica.

Una eccellenza del territorio veneto con poderi che si estendono su una superficie collinare di circa nove ettari ad una altitudine che va dai 280 ai 400 metri e coltivati a “pergola veronese”, semplice e doppia, o a “filare speronato”.



Tutto il percorso della produzione - che non è mirata alla quantità ma alla qualità – si svolge nell’assoluto rispetto della materia prima e avviene esclusivamente all’interno dell’azienda agricola.

Una produzione limitata che mira alla alla genuinità autentica, espressione della laboriosità e dell’amore per il territorio da parte di Giuliano Franchini.



Tutti i passaggi in vigna vengono fatti a mano, dalla potatura alle concimazioni naturali: il rispetto della natura e l’attenzione per la materia prima fanno da guida ai vari passaggi di realizzazione e permettono una produzione piccola ma di alto profilo.



La produzione dell’azienda agricola impiega principalmente uve a bacca rossa quali Corvina veronese 50%, Rondinella 30%, Corvinone 20%, Molinara e Negrara.

Dei nove ettari dell’Azienda Franchini uno ha la peculiare caratteristica di essere situato in forte pendenza - da qui il nome di “vitigno eroico” o “estremo”. La vendemmia offre in questo luogo uva di qualità eccellente che viene utilizzata per l’Amarone, uno dei vini più nobili e simbolo non solo della Valpolicella ma dell’eccellenza italiana.

Accanto al famoso vino la produzione dell’Azienda Franchini comprende anche il Ripasso, il Valpolicella Classico, il Recioto e il Passito bianco.



Il vino è per Giuliano Franchini una grande passione e il protagonista assoluto di momenti di socialità e di simpatia nelle innumerevoli feste e fiere realizzate in tutto il mondo per far conoscere la tecnologia dell’azienda Tecnovap, leader nel settore del vapore, di cui Giuliano Franchini è Presidente.



Passione, creatività ed intraprendenza vanno di pari passo tanto da portare Giuliano Franchini ad ideare personalmente una veste speciale per alcune edizioni delle sue bottiglie e per la quale è stata depositata la richiesta di brevetto.



Tutte le informazioni sui Vini Franchini e sulla Azienda sono disponibili al sito web:

www.franchinivini.com