Granfiume: aperto fino al 14 febbraio il concorso fotografico "L'amore è"

Fiume Veneto (PN) - E' in corso e terminerà il 14 febbraio al Granfiume di Fiume Veneto il contest più romantico per gli appassionati dei social network: all'interno del centro commerciale è allestita un'area dedicata alla giornata degli innamorati in cui è posizionato un cuore gigante. Tutte le coppie di innamorati sono invitate a scattarsi una foto dentro questo cuore e a inviare la loro foto alla pagina Facebook di Granfiume, aggiungendo qualche frase per dire cos'è per loro l'amore.



Il 14 febbraio, i fotografi dei 5 scatti che avranno ottenuto più like, saranno premiati con 2 biglietti omaggio per la visione di qualsiasi film preferiscano in programmazione all'Uci Cinema di Fiume Veneto. Il regolamento dettagliato sul sito www.granfiume.it.