Notizie > Manifestazioni > 02 Febbraio 2018



"Granfiume Dance Contest" ospita Etienne Jean Marie nel secondo fine settimana di selezioni

Fiume Veneto (PN) - Secondo fine settimana di selezioni per il "Granfiume Dance Contest" sabato 3 febbraio e domenica 4 al Granfiume di Fiume Veneto. In attesa di Garrison, Samanta Togni e Tanaby che presenzieranno alle finali, ospite speciale in giuria sarà Etienne Jean Marie, un grandissimo professionista del settore, che mette in palio anche il premio: uno stage con lui. Una occasione da non perdere per gli appassionati della danza che credono fortemente nei propri sogni e vogliono mettersi in gioco per dimostrare il proprio valore.



Queste le scuole e i gruppi che si sfideranno questo fine settimana a partire dalle 16.30: Dna, Top Dance, Latin Love, Urban Arts Academy, Fantasy, Funny Center, Move it. E ci saranno anche dei solisti: Dilva, Cecilia Faotto, Simone Moras, Giorgia Cuttini. In programma anche esibizioni di danze orientali e del duo Sara e Jason. Diversi gli stili presentati: latino americano, modern, reggaetton, rap, classico, sway dancing, hip hop.



Etienne Jean Marie, di origini afro-italo-americana, inizia a ballare per strada all'età di 7 anni inseguendo il suo mito Michael Jackson, la sua unica fonte artistica dal quale assorbe il modo di concepire l'essenza della danza. Non hai mai studiato quest'arte in una scuola, ma è un vero e proprio autodidatta. Dopo tanti anni di dura gavetta la sua vita artistica cambia quando nel 1999, Luca Tommassini, famoso regista e coreografo internazionale, lo nota ballare in discoteca. Da quel momento la sua carriera prende il volo e ha occasione di collaborare con diversi famosi coreografi americani tra cui Rosero & Jamal (coreografi di Usher, Jc, Toni Braxton, Step Up), Fatima Robinson (coreografa di Michael Jackson, Prince, Mary J Blige, Aaliyah), Frank Gatson Jr (coreografo di Michael Jackson, Byoncè, Mariah Carey, Shakira, Nelly Furtado, Rihanna).



Catapultato sulla scena internazionale, balla per alcune delle più grandi stelle italiane e internazionali, tra cui Prince, Nelly Furtado, Gery Halliwell, Robbie Williams, Kylie Minogue, Flo Rida, Alexadra Burke, Paulina Rubio, Holly Valance Luciano Pavarotti, Giorgia, Claudio Baglioni, Fiorello e molti altri ancora. In televisione ha partecipato per svariati anni al Festival di Sanremo, per due stagioni è stato protagonista di Wanna Dance in onda su Boing.



Diverse anche le sue apparizioni al cinema come ballerino: nel film “The Tourist”, con Johnny Depp e Angelina Jolie e nel film “A un passo dal sogno, Crew 2 Crew". Dal 2002 è coreografo del Summertime Choir noto coro gospel padovano e dal 2009 è coreografo del grande tour estivo Festival Show. E' ideatore del talent show Dance crew selecta in onda su 7Gold. Nel 2006 fonda una scuola di hip hop dove si studiano le varie realtà della street dance. Tra le sue collaborazion?i? anche "Amici" di Maria de Filippi.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Granfiume Dance Contest