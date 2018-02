Notizie > Manifestazioni > 02 Febbraio 2018



In via Mercato Vecchio a Udine prosegue fino al 4 febbraio “CioccolatiAmo”

Udine (UD) - Dopo il grande successo delle passate edizioni, è ritornata in una nuova veste – con il titolo “Udine in Cioccolato” - “CioccolatiAmo”, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in via Mercato Vecchio a Udine. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri di Perugia e Udine e, per la prima volta a Udine e in regione, la 1ª Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, dove poter assistere dal vivo all’intero ciclo di produzione del cioccolato, a disposizione per le visite guidate, gratuite, delle scuole di Udine e provincia. Tra i tantissimi appuntamenti proposti, spicca anche il Laboratorio per bambini. In collaborazione con la Fipgc Fvg è previsto inoltre un ricchissimo calendario di incontri con Maestri cioccolatieri (laboratori per la cerazione delle praline di cioccolato e la rivisitazione dei profitterol) e di ShowCooking a cura di Vincenzo Aiello, delegato del Friuli Venezia Giulia per la Fipgc.



L’appuntamento, organizzato da Flash Srl. con il patrocinio del Comune di Udine, è fino al 4 febbraio 2018. In una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 9 alle 20 anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e acquistare tutto quanto ruota attorno al mondo del cioccolato.



Sono una ventina gli espositori selezionatissimi che per quattro giorni proporranno al pubblico e ai golosi di tutte le età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, cioccolata in tazza aromatizzata, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili. Con particolare attenzione pure per i celiaci e per la cultura vegana. I maestri cioccolatieri arriveranno da tutta Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria e, naturalmente, dal Friuli Venezia Giulia oltre che dall’estero (saranno presenti anche produttori dalla Francia).



Grande novità assoluta, la presenza, per la prima volta a Udine e in regione, della 1ª Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa. La manifestazione presenterà in un unico contesto la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao, che avverrà in 5 fasi. Il comparto “Esperienza: la ciocofabbrica – bean to bar” (dalle fave di cacao al cioccolato), dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate, sarà curato dal Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani e dal tecnico della Ciokofabbrica Andrea Ercole.



Verranno utilizzate solo fave di cacao dell’Ecuador (National Arriba), pertanto cacao di qualità, ricco in termini scientifici di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio. Contiene un’alta percentuale di flavonoidi, antiossidanti per eccellenza.



Pensata soprattutto per i bambini, la Ciokofabbrica darà gande spazio alla parte educativa, finalizzata al coinvolgimento didattico per le scuole, con cenni storici sul cacao e l’illustrazione di tutte le fasi lavorative, dalla raccolta alla trasformazione delle fave di cacao. E alla fine, ai bambini verrà fatto assaggiare il cioccolato appena prodotto.



Tra gli appuntamenti proposti, “Come fare un cioccolatino a casa” e “Tecniche di preparazione di torte al cioccolato anche per celiaci” a cura della maestra pasticcera Marcella Idili.



Verrà infine proposto “Mani in pasta”: Laboratorio per bambini sempre a cura della pasticcera Marcella Idili. Qui, bambini potranno produrre direttamente i lori biscotti partendo dalle materie prime come burro, farina e zucchero.



Il laboratorio rimarrà aperto e a disposizione dei visitatori durante tutto l’orario di apertura della manifestazione.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Flash S.r.l