Cultura > Teatro > 17 Gennaio 2018



"Odyssey Ballet" con la Mvula Sungani Physical Dance in scena a Monfalcone

Monfalcone (GO) - La stagione di prosa del Teatro Comunale di Monfalcone prosegue nel segno della grande danza contemporanea. Venerdì 19 gennaio alle 20.45, nell'ambito di "AltroTeatro", la rassegna dedicata ai diversi linguaggi scenici, è in programma "Odyssey Ballet", un innovativo spettacolo di danza in cui la Physical Dance di Mvula Sungani, originale artista italo-africano, si fonde con le musiche e le storie dell’area mediterranea. Regia e coreografie dello spettacolo sono di Mvula Sungani, che firma anche le musiche originali insieme a Riccardo Medile. A capitanare i bravissimi solisti della Mvula Sungani Physical Dance, l’ètoile della compagnia, Emanuela Bianchini, che è stata definita “la più brava étoile moderna della sua generazione”.



Il linguaggio coreografico intreccia tecniche classiche e contemporanee e le contamina con la danza etnica, le tecniche circensi, l’acrobazia e le arti marziali.



Nell’opera di Mvula Sungani risuonano i temi, a lui cari, della diversità e dell’integrazione: attraverso l’Odissea greca si racconta anche l’odissea di chi nel mare ripone ogni sua speranza. Fortemente stimolato dal proprio vissuto, il regista e coreografo formula una personale e suggestiva ipotesi: se il poema fosse un racconto sentimentale autobiografico scritto da una donna, che pensa al proprio uomo partito per un viaggio della speranza? Teoria sostenuta, peraltro, da alcuni fra i più importanti esperti in poemi epici del Novecento.

La contaminazione alla base della creatività, la forte matrice etnica della ricerca, l'innovazione dei linguaggi proposti e i temi affrontati fanno, quindi, di questa affascinante opera multidisciplinare un momento di importante riflessione.



Regista, coreografo e autore teatrale e televisivo, Mvula Sungani approda alla danza dalla ginnastica artistica, studiando in Italia e all’estero e interpretando le creazioni di grandi coreografi in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e Portogallo. Nel 1992 fonda la sua compagnia e realizza coreografie per grandi danzatori (Roberto Bolle, Isabelle Ciaravola, Giuseppe Picone, Raffaele Paganini, Alessio Carbone, Amilcar Moret Gonzalez fra gli altri) e prestigiosi teatri (Scala di Milano, Fenice di Venezia, Opera di Roma, Graduate Center di New York, Gaesteig di Monaco di Baviera, Town Hall di Stoccarda, Coliseu di Porto e molti altri). Direttore artistico del Circuito Danza Sardegna e del Centro Regionale della Danza del Lazio, è ideatore della Physical Dance e individua nella contaminazione la sua cifra stilistica.



Alle 20.00, al Bar del Teatro, nell'ambito di "Dietro le quinte", il regista e coreografo Mvula Sungani presenterà lo spettacolo.



Biglietti: Biglietteria del Teatro (0481 494 664), ERT di Udine, prevendite Vivaticket e www.vivaticket.it; la Biglietteria del Teatro accetta prenotazioni telefoniche.





INFO/FONTE: Ufficio Comunicazione Teatro Comunale di Monfalcone