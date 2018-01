Notizie > Incontri > 11 Gennaio 2018



"Museo Navigante": due giorni di iniziative al Museo del Mare, al Mu/Ca e alla Lega Navale

Trieste (TS) - A causa delle condizioni meteo previste, sabato 13 gennaio la goletta Oloferne non potrà essere a Trieste. Le iniziative programmate al Civico Museo del mare, alla Lega Navale e al Mu/Ca sono però confermate. All’iniziativa Museo Navigante aderiscono per il Friuli Venezia Giulia il Civico Museo del Mare di Trieste, la Mostra permanente dell’Associazione Aldebaran, e il Mu/Ca - Museo della cantieristica di Monfalcone proporranno un calendario di iniziative straordinarie.



Le iniziative per il Museo Navigante avranno inizio l’11 gennaio presso il Civico Museo del Mare via di Campo Marzio 5, con un programma di laboratori per ragazzi proposti dal Museo stesso. E per tutte le età: dai laboratori sensoriali per i più piccoli, al Codice internazionale dei segnali per i più grandi (i posti disponibili sono andati esauriti in pochissimo tempo).



Sabato 13 alle ore 10. 30, sempre al Civico Museo del Mare, si terrà la conferenza: Thalia la prima nave bianca, con visita guidata a cura del conservatore del Civico Museo del Mare Enrico Mazzoli.



“L'istituto sta sviluppando in questi anni sempre maggiori contatti con altre realtà dedicate alla valorizzazione della cultura del mare e della sua storia” - afferma Laura Carlini Fanfogna, direttrice del Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste - “ e con l'obiettivo di ampliare sempre più la platea di visitatori.”



Sempre nella giornata di sabato 13, alle 18, presso la sede dalla Lega Navale, Molo fratelli Bandiera 9, si terrà l'incontro organizzato in collaborazione con Lega Navale e ASPIC dal titolo «Un mare di salute: fare gruppo oltre la disabilità». Un incontro durante il quale si confrontano e raccontano diverse esperienze in cui il mare e le barche sono strumento di inclusione sociale, di supporto terapeutico e di prevenzione e promozione della salute. Partecipano, Giusy Guarino, psicoterapeuta Referente ASPIC Trieste, Barbara Orso, psicoterapeuta; Marco Tibiletti, presidente La Nave di Carta.



“E' parte della cultura del mare anche la capacità di accogliere e sostenere chi, per motivi fisici, sociali o psichici, è più fragile” sostiene Pierpaolo Scubini, presidente della Lega navale e organizzatore dell'incontro. “La navigazione a vela ha dimostrato di essere un importante e utile strumento di inclusione sociale e di sostegno terapeutico”.

(per info: Aspic FVG 0432 547168).



Domenica 14 gennaio, alle ore 10.30, conferenza e visita guidata gratuita “Golette e Brigantini e il trasporto delle delle merci via nave”, a cura dell' esperto di progettazione e tecnica navale Walter Macovaz.



Sempre domenica, alle ore 11, in programma “Incontriamoci #ABASSAVOCE al Museo”, le letture della migliore produzione editoriale per l'infanzia, con particolare attenzione al tema del mare. A cura dei volontari del progetto Nazionale Nati per Leggere.



L'ingresso al Civico Museo del Mare è gratuito e tutti gli eventi sono a ingresso libero.



Il Museo navigante è un’ iniziativa promossa dall’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo (AMMM), Mu.MA-Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico e dall’associazione La Nave di Carta della Spezia per promuovere i musei del mare e della marineria d’Italia. All’iniziativa hanno aderito ad oggi 70 musei.



Il Museo Navigante è ospitato a bordo della goletta Oloferne che farà un viaggio di 1800 miglia, 25 tappe in Italia, per arrivare al Festival del Mare, Escale à Sète, in Francia, in rappresentanza di musei italiani. Aderiscono al Museo Navigante: Marina Militare e Guardia Costiera. L’iniziativa ha il riconoscimento dell’ICOM - Internationa Council of Museums. Rtv San Marino è media partner



Collaborano con il Museo Navigante: Lega Navale, la più antica associazione di promozione di cultura del mare (fondata nel 1897 alla Spezia), con le sue sezioni locali è promotore delle attività del Museo Navigante durante le tappe; Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Infine l’Unione Italiana Vela Solidale, che raggruppa 35 associazioni che promuovono educazione e inclusione sociale attraverso la navigazione a vela, fornirà gli istruttori che navigheranno insieme agli allievi degli Istituti Nautici in viaggio con progetti di alternanza Scuola-Lavoro.



Museo Navigante è sostenuto da: Assoporti - Italian Ports Association, l’associazione che riunisce le Autorità di Sistema Portuale; Assorimorchiatori, associazione delle società concessionarie del servizio di rimorchio nei porti italiani; RINA, la società di classificazione e certificazione internazionale; Assonautica la struttura di Unioncamere che promuove la nautica da diporto e il turismo nautico, e Assonautica La Spezia; Assonat, l’ associazione nazionale approdi e porti turistici e il Marina di Rimini; Legacoop Agroalimentare- Dipartimento Pesca; Flag Costa di Pescara. Mursia; Ricci Federico Forniture Navali di Cesenatico, importante azienda di commercializzazione di attrezzature e materiali per nautica professionale e da diporto; Contship Italia, azienda leader nel business dei terminal container marittimi e nel trasporto intermodale, e LSCT, terminal container del Golfo della Spezia (gruppo Contship), e Opa Assicurazioni, importante broker nazionale.

Il viaggio del Museo Navigante è on line sul sitto www.museonavigante.it e su FB e su Twitter @museonavigante. L’hashtag del viaggio #viaggiomuseonavigante



Per ulteriori informazioni, in particolare sul programma triestino, è possibile rivolgersi direttamente al Civico Museo del Mare, tel. 040 304885, e-mail: museomare@comune.trieste.it, sito internet: www.museodelmaretrieste.it





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste