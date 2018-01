Notizie > Manifestazioni > 06 Gennaio 2018



Natale a Pordenone 2017: gli appuntamenti di domenica 7 gennaio

Pordenone (PN) - Edizione numero 5 - domenica 7 gennaio, al "Natale a Pordenone" - per la “Corsa dei Babbi Natale e delle Befane”, la marcia non competitiva e senza limiti di età che è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi d’inizio anno in città. Come da tradizione, saranno due i percorsi (uno da 5 e uno da 10 Km) che si snoderanno lungo le vie della Città sul Noncello e che coinvolgeranno bambini, ragazzi, genitori, nonni e chiunque desideri trascorrere la giornata correndo, sgambettando o anche solo passeggiando. Previsti, al solito, anche due ristori lungo il percorso da 10 Km, uno in quello da 5 Km, ed un ristoro finale all’arrivo. Anche quest’anno il ricavato verrà donato all’Istituto comprensivo di Pordenone Sud per sostenerne i progetti scolastici. La partenza il 7 gennaio alle 9.30 dalla Loggia del Municipio in corso Vittorio Emanuele II, le premiazioni alle 12 sempre alla Loggia del Municipio. Iscrizioni aperte tutti i giorni fino al 7 gennaio, la mattina dell'evento saranno aperte dalle 8.30 alle 9.30. Prima della partenza intrattenimento musicale dalle 9 alle 10 con le note del gruppo di ottoni Naonis Brass Quintet della Associazione Filarmonica Città di Pordenone, che si esibirà sotto la Loggia del Municipio con il coordinamento musicale di Martina Petrafesa. Organizzano l'iniziativa, che si è già guadagnata il titolo di appuntamento “sportivo” più significativo del comprensorio di Pordenone Sud, un pool di enti e associazioni unite dallo spirito di condivisione e solidarietà: Il Palazen Pol Villanova, l'Asd Crescere sul tatami, la Fondazione Ragazzi in gioco, il Gruppo Marciatori Vallenoncello, l’Associazione Alpini Ana Centro, gli Assiscout - Associazione Indipendente Scout di Villanova in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pordenone Sud, il Progetto Genius Loci - il progetto di comunità sostenuto e promosso dalle Cooperative sociali Itaca e Fai, dall’Aas n.5 Friuli Occidentale, dall’Ambito distrettuale 6.5 e dalla Fondazione Friuli -, il Comune di Pordenone, la Pro Loco Pordenone, la Protezione Civile Pordenone. Fondamentale e immancabile l'aiuto di insegnanti e genitori rappresentanti di classe per coinvolgere il maggior numero di bambini, ragazzi e rispettive famiglie. Chiusura della manifestazione all'arrivo dell'ultimo partecipante, in ogni caso entro le 13.



La "Rassegna regionale di Teatro popolare", tradizionale manifestazione ideata dalla Fita di Pordenone, riprende la sua marcia domenica 7 gennaio. Alle 16, nell’Auditorium Concordia, la compagnia teatrale “Il Teatrozzo” di Pasiano di Pordenone porterà in scena la commedia in italiano “Da giovedì, a giovedì” di Aldo De Benedetti (regia di Carla Manzon). La rassegna è sostenuta da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. Dodici gli appuntamenti in programma (fino al 18 marzo 2018) e un biglietto di ingresso con prezzo “politico” rimasto invariato: 5 euro.

«Per la mia nuova collaborazione con la compagnia “Il Teatrozzo“ di Pasiano di Pordenone – spiega Carla Manzon, la regista - è stata scelta una delle commedie di maggior successo di Aldo De Benedetti, celebre drammaturgo degli anni Trenta, che scrisse questo “Da giovedì a giovedì” alla fine degli anni ’50. Vi si narra la storia di una coppia borghese apparentemente appagata della vita coniugale, ma che nasconde in sé il germe della gelosia e dell’insoddisfazione. Paolo, avvocato di successo non riesce a comprendere le fantasie sentimentali della giovane moglie Adriana, la quale, con afflato tipicamente romantico borghese, sogna un amore più soddisfacente e appagante. Sua madre Letizia, impicciona e piuttosto libera di ideali, si accorge dell’infelicità della figlia e lo fa notare al genero Paolo, il quale, insospettito da alcuni strani comportamenti di Adriana, decide d’incaricare un’agenzia d’ investigazioni privata per farla sorvegliare per tutta una settimana, da giovedì a giovedì per l’appunto, approfittando di una sua assenza giustificata per cause di lavoro. Tornato a casa dopo la fatidica settimana, che cosa scoprirà l’avvocato? Adriana l’avrà tradito oppure no? Riuscirà la coppia a ritrovare l’armonia coniugale? Questa di De Benedetti, sembra una commedia piuttosto innocua e brillante, e in effetti si sorride parecchio, ma nel profondo nasconde la crisi dei valori borghesi, l’ipocrisia del matrimonio e la difficile comunicazione dei sentimenti tra uomo e donna. Alla fine Adriana ce la farà a seguire l’esempio della sua celebre antenata, quella Nora dell’Ibseniano “Casa di bambola”, ad abbandonare le regole borghesi e a “crescere” come donna lasciando tutto alle sue spalle? Al pubblico il piacere di scoprirlo. La compagnia ha deliberatamente scelto questo testo per continuare un percorso ormai annuale di approfondimento sul testo e sui personaggi, scelta non facile, devo ammetterlo, poiché la commedia scritta da De Benedetti sembra in apparenza di facile interpretazione ma in realtà nasconde insidie notevoli per attori non professionisti perché i caratteri delineati dall’autore non sono così semplici come potrebbero sembrare a una lettura superficiale. Insomma, si è voluto alzare di gran lunga l’asticella per il salto da compiere, ma credo in tutta franchezza che la sfida sia stata vinta!».



Ultima giornata di attività domenica 7 dicembre per il Bosco degli Elfi, allestito in piazzetta Calderari: in programma animazione con palloncini e laboratori manuali dalle 16.30 alle 18.30 insieme agli elfi e alle 16.30 Clown Crostino Show.

Stupore e divertimento: questi gli ingredienti di Clown Crostino, che coinvolge i bambini, e non solo, rendendo tutti protagonisti nel suo spettacolo. Lo show si preannuncia esilarante tra balli, magie, risate, gag, palloncini, numeri da circo, , giocoleria e tantissime sorprese tutte da scoprire grazie alla imprevedibile simpatia di Clown Crostino.



Il cartellone del "Natale a Pordenone", predisposto dall'Amministrazione comunale, domenica 7 gennaio alle 17.00 e alle 18.30, vedrà la Zerorchestra esibirsi in SMILE all'ex convento di San Francesco. Smile è un format collaudato da tempo che la Zerorchestra utilizza per proporre two reels e cartoons fra i più spassosi e conosciuti del cinema muto e dei primi anni del sonoro. Un meraviglioso viaggio per grandi e piccoli nel mondo “sconosciuto”, ma ricco di sorprese, degli albori della settima arte. Il palinsesto della serata propone due spettacoli nei quali i musicisti daranno "voce" con la loro musica a grandi film muti del duo comico più famoso della storia del cinema: Stanlio e Ollio. Il primo appuntamento è alle 17.00 con in programma: The second hundred years, From soup to nuts e per finire The finishing touch. Alle 18.30 si prosegue con: Two Tars, We faw down e Big Business. Tre dei sei titoli saranno presentati per la prima volta (The second hundred years, From soup to nuts, We faw down) ed entreranno poi a far parte del repertorio dell'ensemble. Le immagini saranno dunque accompangate dal vivo seguendo un canovaccio su cui i musicisti improvviseranno, secondo la migliore tradizione jazzistica a cui fa riferimento la Zerorchestra. La formazione sarà composta da Francesco Bearzatti (sax), Luca Grizzo (percussioni ed effetti sonori), Didier Ortolan (clarinetti), Gaspare Pasini (sax), Romano Todesco (tastiera) e Luigi Vitale (vibrafono e xilofono), per un doppio spettacolo tutto da ridere, in compagnia di Stanlio e Ollio. Un’iniziativa nell’ambito di Natale a Pordenone 2017, di Zerorchestra, in collaborazione con Cinemazero, con il sostegno del Comune di Pordenone. Intero 8 euro, ridotto 5.



Ultimo giorno di apertura per le Casette di piazza XX Settembre, domenica 7 gennaio e anche l’animazione musicale sarà speciale. A salire sul palco alle 19 saranno infatti gli Alter Ego, effervescente rock’n’ roll trio composto da Alberto Magaraci (voce e chitarra), Paolo Turchetto (batteria), Emanuele D'Alfonso (contrabbasso). La forza del loro successo sta nella potenza del sound virtuoso e valvolare e in una amalgama molto ricercata, con influenze Punk, Surf & Rockabilly.



Conclusione particolarmente significativa per il "Natale a Pordenone" domenica 7 gennaio alle 20.45 nel Duomo Concattedrale San Marco, con l’esecuzione di” The Armed Man - la Messa della Pace”, opera del compositore contemporaneo Karl Jenkins, nell'originale esecuzione della trascrizione per pianoforte, organo, flauto/ottavino, violoncello, tre trombe e tre percussioni, eseguita dal Coro da Camera Gabriel Fauré accompagnato dai Solisti dell'Orchestra San Marco di Pordenone. Dirige Emanuele Lachin. The Armed Man: A Mass for Peace è un’originalissima opera del compositore gallese vivente, scritta nel 2000, che prende il titolo dall’omonima chanson medioevale “L’Homme Armé”. Jenkins, dopo lo scoppio della drammatica guerra in Kosovo, ebbe l’idea di comporre una messa della pace, quale modo migliore per guardare indietro e riflettere, su quello che si riteneva fosse stato il secolo più lacerato da guerre; un concerto per non far morire la speranza per un mondo di pace. I testi, di assoluta valenza simbolica, si susseguono secondo un preciso schema narrativo, dal trecento ai giorni nostri, per guidare l’ascoltatore da un percorso ideale dalla guerra alla pace. Dodici brani, dodici riflessioni su un tema sempre attuale, musiche coinvolgenti; l’ascoltatore viene guidato senza sforza in un percorso di pace e di speranza.

Il Coro da Camera Gabriel Fauré vanta al suo interno una trentina di elementi di diverse nazionalità. Fondato nel 2008, dal musicista friulano e direttore Emanuele Lachin, il Coro rivolge lo studio prevalentemente al repertorio musicale sacro e profano dei periodi classico, romantico e neoclassico, non disdegnando la musica contemporanea e moderna. L’intensa attività concertistica, iniziata nel dicembre del 2008, con il concerto “The Choir and the Beatles” dedicato al quartetto di Liverpool, è proseguita con l’esecuzione del Requiem di W. A. Mozart, nella versione trascritta da C. Czerny per pianoforte a quattro mani. Sono seguiti altri progetti musicali quali “The Choir on Broadway” con musiche tratte dal repertorio del Musical americano, “Musica Sacra & Cinema”, una raccolta di colonne sonore utilizzate e/o composte per accompagnare musicalmente importanti pellicole cinematografiche, “We have a dream” con musiche degli Abba, e nel 2013 l’omaggio a Lucio Battisti “Parole & Emozioni” per il 70° anniversario della nascita con canzoni del cantautore arrangiate dal M° D. Zanettovich. Di pari passo a questi progetti di musica moderna, il coro Fauré si fatto interprete negli anni di importanti pagine della musica classica e sacra: dal Requiem di Haydn, alla recente esecuzione del Te Deum di M. A. Charpentier. Nel 2011, 2012 e 2014 il Coro da Camera G. Fauré è stato invitato, al Festival Internazionale della Musica “Nei Suoni dei Luoghi”. Nel 2016 il coro è stato protagonista dello spot di Pordenonelegge.

Emanuele Lachin ha iniziato gli studi musicali al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia frequentando il corso d’Organo e Composizione organistica. Si è diplomato in Canto, come tenore al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, perfezionandosi in seguito sotto la guida del M° Shermann Lowe. Ha studiato Composizione con il M° Daniele Zanettovich e il M° Stefano Chinca e Direzione d’orchestra con il M° D. Pavlov, docente della cattedra di Direzione d’Orchestra dell’Accademia di Sofia (Bulgaria). Ha collaborato con cori professionali quali: Coro del Teatro “G. Verdi” di Trieste; Coro del Teatro “La Fenice” di Venezia; “Athestis Chorus” di Este (PD), “Ruggero Maghini” di Torino (produzioni con l’Orchestra Sinfonica della Rai.). Artista eclettico, tra le varie collaborazioni come vocalist è da ricordare quella con Franco Battiato per la realizzazione di alcune opere del musicista siciliano: l’opera ”Il Cavaliere dell’Intelletto”, la “Messa Arcaica” e l’incisione dell’album “L’ombrello e la macchina da cucire”. Ha interpretato Tancredi nel film “D’amore e di Guerra” per il canale satellitare franco-tedesco ARTE, che ha come sfondo l’opera monteverdiana “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda”. La sua attività direzionale l’ha visto collaborare con varie formazioni orchestrali e corali. Dal 2015 al 2017 ha diretto il Coro San Marco di Pordenone, dirigendolo in diverse produzioni anche con orchestra, tra le quali il Requiem di G. Fauré e il Te Deum di M. A. Charpentier. È attualmente direttore musicale dell’Aviano Community Theater per il quale ha allestito e diretto musicals tra i quali: Into the Woods, Christmas Carol, Annie, Moby Dick The Musical, Suessical, Jekyll & Hyde. Per la sua attività di direttore è stato premiato al concorso internazionale Toppers Awards per i musicals Moby Dick The Musical (2007), The Baker’s Wife (2008), Jekyll & Hyde (2010), Xanadu (2014) e Godspell (2017). Ma la sua più importante creazione è il Coro da Camera Gabriel Fauré, che dirige dal 2004, con il quale svolge un’intensa attività concertistica, sia nel mondo della musica classica che in quella moderna. Tra le varie esperienze vanno citate la recente esibizione al Teatro La Fenice di Venezia in un concerto con musiche verdiane. Svolge attività didattica come Voice Teacher e Vocal Coach all’interno della Base Americana di Aviano ed alla Scuola di Musica della Fondazione “S. Cecilia” di Portogruaro dove tiene il Corso di Interpretazione di Musical e di Canto Moderno.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Natale a Pordenone 2017