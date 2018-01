Cultura > Musica > 03 Gennaio 2018



Si chiude a Lignano la tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia

Lignano (UD) - Si conclude domenica 7 gennaio la tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal Maestro Romolo Gessi, protagonista nelle scorse settimane nei teatri del nord-est e in Austria.



Il ciclo concertistico si chiuderà con il tradizionale Concerto dell'Epifania al Duomo di Lignano il 7 gennaio dalle 16 a ingresso gratuito con offerta libera. L’orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, sarà accompagnata dalla clavicembalista Alessandra Sagelli in veste di solista e dal baritono Giorgio Caoduro, voce fra le più apprezzate del melodramma internazionale.



Il programma spazierà dalle splendide musiche di G.F. HANDEL – Concerto Grosso Op.6 n.1 HVW 319, Arm, armye brave – da Judas Maccabaeus – a J.S. BACH, con Aria dalla Suite n.3 BWV 1068, proseguendo poi con il Concerto in Fa maggiore per clavicembalo e orchestra Hob XVIII: 3 di F.J HAYDN, per concludersi con G. ROSSINI (Resta immobile – da Guglielmo Tell).





Romolo Gessi è principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, ed è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. E’ stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria, al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto e direttore musicale dell'Orchestra Cantelli di Milano. Ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in varie nazioni d’Europa e d’America, con orchestre e solisti di grande rilevanza internazionale. Molto apprezzate sono state le sue collaborazioni con la rete televisiva Italia Uno, per la quale ha diretto, con l’Orchestra Cantelli, gli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice 2012 e 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. E’ docente al Conservatorio di Trieste e titolare del corso di Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza, al Laboratorio lirico Operaverona e ai Berliner Meisterkurse. E’ inoltre professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia e al Conservatoire Royal de Mons.



L’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia è composta dai violini primi Alessandra Carani, Barbara Cavo, Nicola Mansutti, Anna Del Bon, Matteo Ghione; dai violini secondi Michela Dapretto, Sinead Nava, Felipe José Kopušar Prenz, Marco Zanettovich, Ilaria Girardi; dalle viole Benjamin Bernstein, Daniela Bon, Eugenio Bernes; dai violoncelli Marianna Sinagra, Cecilia Barucca Sebastiani; dal contrabbasso: Franco Feruglio e dal clavicembalo Alessandra Sagelli. Sorta nel 1989 per iniziativa dell'Associazione musicale Aurora Ensemble, svolge la sua attività con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ha collaborato con prestigiosi solisti, tra i quali Angeleri, Baldini, Bernstein, Bertagnin, Bressan, Brlek, Bronzi, Carani, Carusi, Chizzali, Dal Don, Di Giorgi, Francini, Gamboz, Gottardi, Gulli, Guyot, Innocenti, Kriscak, Levasseur, Meloni, Mercelli, Muraro, Persichilli, Quaranta, Reinprecht, Rossi, Sello, Siskovic, Stevanato, Szalai e direttori ospiti, quali Florence, Kalmar, Martinolli, Pacor, Paroni, Perlini, Pritchard, Richter, Sofianopulo, Tachezi, Tortato, Trenti, allestendo manifestazioni musicali di rilievo per le celebrazioni di Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Bach, Tartini, Boccherini, Haydn, Mozart, Cherubini, Bellini, Mendelssohn, Lanner, Verdi, Wagner, Lovreglio, Bruckner, Strauss, Elgar, Grieg, Bartók, Sibelius, Anderson, Ellington. Collabora regolarmente, dal 1991, con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con il quale ha realizzato i Concerti di fine d'anno, lo spettacolo Dante, su musiche di Respighi, con Vittorio Gassman, il dramma liturgico La passione di San Giusto di Sofianopulo, lo spettacolo Fin de Siècle, con Piera degli Esposti e la prima esecuzione a Trieste delle Liriche autunnali di Raffaello de Banfield. E’ orchestra residente delle Serate Musicali a Villa Codelli di Mossa.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain