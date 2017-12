Cultura > Musica > 27 Dicembre 2017



La tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia fa tappa a Mallnitz e Lignano

Mallnitz e Lignano (--) - Prosegue la tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal Maestro Romolo Gessi. Dopo il Concerto dell'Immacolata a Muggia, l'Orchestra arriva in Austria, al Duomo di Mallnitz il 29 dicembre, con la partecipazione come solista del violinista Giacobbe Stevanato,uno dei più affermati virtuosi del violino, premiato nei più importanti Concorsi internazionali, e con il maestro Wilfried Tachezi, docente emerito del Mozarteum di Salisburgo, impegnato quale direttore ospite, per un programma che includerà i concerti per violino e orchestra di Bach e Haydn accanto a pagine orchestrali di Mozart.



Il ciclo concertistico si concluderà con il tradizionale Concerto dell'Epifania al Duomo di Lignano il 7 gennaio, nuovamente sotto la guida di Gessi, con la clavicembalista Alessandra Sagelli in veste di solista e il baritono Giorgio Caoduro, voce fra le più apprezzate del melodramma internazionale.



Il programma spazierà dalle splendide musiche di G.F. HÄNDEL – Concerto Grosso Op.6 n.1 HVW 319, Arm, armye brave – da Judas Maccabaeus – a J.S. BACH, con Aria dalla Suite n.3 BWV 1068, proseguendo poi con il Concerto in Fa maggiore per clavicembalo e orchestra Hob XVIII: 3 di F.J HAYDN, per concludersi con G. ROSSINI (Resta immobile – da Guglielmo Tell).Ingresso gratuito con offerta libera.



Romolo Gessi è principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, ed è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. E’ stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria, al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto e direttore musicale dell'Orchestra Cantelli di Milano. Ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in varie nazioni d’Europa e d’America, con orchestre e solisti di grande rilevanza internazionale. Molto apprezzate sono state le sue collaborazioni con la rete televisiva Italia Uno, per la quale ha diretto, con l’Orchestra Cantelli, gli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice 2012 e 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. E’ docente al Conservatorio di Trieste e titolare del corso di Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza, al Laboratorio lirico Operaverona e ai Berliner Meisterkurse. E’ inoltre professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia e al Conservatoire Royal de Mons.



L’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia è composta dai violini primi Alessandra Carani, Barbara Cavo, Nicola Mansutti, Anna Del Bon, Matteo Ghione; dai violini secondi Michela Dapretto, Sinead Nava, Felipe José Kopusar Prenz, Marco Zanettovich, Ilaria Girardi; dalle viole Benjamin Bernstein, Daniela Bon, Eugenio Bernes; dai violoncelli Marianna Sinagra, Cecilia Barucca Sebastiani; dal contrabbasso Franco Feruglio e dal clavicembalo Alessandra Sagelli.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain